Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получить услугу в 2026 году
- Бесплатная юридическая помощь в Украине доступна всем людям под юрисдикцией Украины, включая граждан, иностранцев и лица без гражданства.
- Вторичную правовую помощь могут получить только определенные категории лиц, такие как дети, лица с низким доходом, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица и пострадавшие от насилия.
Всем людям, находящимся под юрисдикцией Украины, предусмотрена бесплатная правовая помощь. В список таких лиц входят не только граждане страны, а еще и иностранцы, беженцы, мужчины и женщины без гражданства.
Как получить бесплатную юридическую помощь в 2026 году?
Правовая помощь обычно означает юридическую консультацию, но это также может быть представительство в судах, о чем сообщили в Дії.
Читайте также Военный учет женщин в Украине: подлежат ли они мобилизации и почему ТЦК подает их в розыск
Бесплатная первичная правовая помощь – это информирование о правах и обязанностях человека. То есть каждый человек в Украине может получить бесплатную консультацию юриста по любому вопросу. Кроме того, специалисты могут помочь с составлением жалоб, заявлений и тому подобное.
Тогда как вторичная правовая помощь – это уже защита, а еще представительство в судах или других органах. Также этот тип помощи включает в себя составление документов процессуального характера.
Однако есть нюанс. Получить вторичную помогу могут только некоторые категории людей, среди которых:
- дети;
- лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума, рассчитанного в соответствии с группой населения, к которой она принадлежит;
- лица с инвалидностью, которые получают пенсию или помощь вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;
- внутренне перемещенные лица;
- лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке;
- реабилитированные лица;
- пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;
- обличители коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения и тому подобное.
Как можно получить бесплатную правовую помощь, рассказали в Министерстве по делам ветеранов. В частности есть несколько удобных способов:
- Прийти в любой центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи.
- Те, кто живут в отдаленных населенных пунктах, могут получить правовую консультацию во время работы мобильных и дистанционных пунктов.
- Позвонить в контакт-центр по бесплатному номеру 0 800 213 103.
- Также консультацию могут предоставить онлайн через форму обратной связи.
Обратите внимание! Найди ответ на важный юридический вопрос можно, благодаря БПП в Facebook или в справочно-информационной платформе WikiLegalAid.
Что следует знать о правовых изменениях в Украине?
Эксперты сейчас критикуют проект нового Гражданского кодекса. Дело в том, что права женщин часто нарушаются в Украине. Но часто не существует проактивного и соответствующего механизма их защиты.
Сейчас в Украине действительно готовят новый Гражданский кодекс. Еще 22 января 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14394. Однако специалисты отмечают, что сейчас "не время" заниматься этим документом.