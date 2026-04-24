В центре занятости могут отказать: когда нужен военный билет
- Во время военного положения для лиц призывного возраста, которые хотят получить статус безработного, действуют четкие правила в центрах занятости.
- В 2026 году максимальный размер пособия по безработице составляет 8 647 гривен, а минимальная выплата составляет 3 900 гривен.
Во время военного положения выполнение многих процедур для мужчин призывного возраста становится невозможным без военного билета. Так человек даже не сможет получать пособие по безработице.
Требуют ли военный билет в центрах занятости?
Некоторые категории граждан должны подать в центры занятости пакет документов вместе с военно-учетным документом. Их могут требовать при регистрации человека как безработного. Об этом пишет Донецкая областная военная администрация.
Так наличие или отсутствие военно-учетного документа важно для тех граждан, которые уволились со срочной службы, а также всех военнообязанных во время военного положения и резервистов. Если такого документа не будет, то в регистрации центры занятости могут отказать.
Среди документов, которые требуют у граждан призывного возраста есть военный билет, временное удостоверение военнообязанного или удостоверение о приписке к призывному участку с отметкой о взятии или исключении с воинского учета. Один из этих документов следует подать вместе с другими, которые требуются при регистрации человека как безработного.
Специалисты напоминают, что военно-учетный документ может быть в электронной форме, но обязательно с действующим QR-кодом, или в бумажной форме. Юридически они одинаковы.
В предоставлении статуса безработного могут отказать, но только до тех пор, пока человек не предоставит документы, которых не хватает.
Какие выплаты получают официально безработные украинцы?
Государственная служба занятости отмечала, что с прошлого года максимальный размер пособия по безработице вырос более чем на 600 гривен и теперь составляет 8 647 гривен. В то же время минимальная выплата установлена на уровне 3 900 гривен. Размер помощи зависит от лет работы и той суммы, которую человек получал на последнем месте работы.
В то же время другие суммы на уровне 1 600 гривен могут получать:
- молодые люди, которые ищут первое рабочее место;
- уволенные с последней работы за нарушение дисциплины.
Что стоит знать о новых правилах относительно военно-учетного документа?
Военно-учетные документы в Украине больше не выдаются в бумажной форме. Теперь их создает специальная система в электронном формате через приложение Резерв+. Информация о человеке должна обязательно содержаться в реестре "Оберіг".
С декабря 2025 года военно-учетные документы, сгенерированные в Резерв+ имеют фото владельца. Документ имеет единую форму с QR-кодом
Электронный военный билет имеет ограниченный срок действия и остается в силе не более, чем один год с момента формирования.