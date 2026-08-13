Заявление о бронировании не помогло: в Киеве призыв водителя критического предприятия признали законным

Мужчину, устроившегося водителем на критически важное предприятие, успели призвать в армию до того, как его бронирование вступило в силу. Он считал, что ТЦК таким образом нарушил закон, и обжаловал действия сотрудников в суде.

Одной только подачи заявления недостаточно для освобождения от мобилизации

В Киеве рассматривалось дело мужчины, который работал в компании, что имеет статус критически важной. Фактически он имел право на освобождение от мобилизации, но подал заявление на бронирование именно в тот день, когда его остановили сотрудники центра комплектования. Об этом говорится в материалах дела №320/51086/25.

Как стало известно, заявление на бронирование мужчина уже подал через портал "Дия". Он считал, что при этом условии его якобы не могут мобилизовать – первый шаг к бронированию сделан.

Хотя Министерство экономики и издало приказ о признании предприятия критически важным, в деле мужчины есть важная деталь. На момент мобилизации у него фактически не было бронирования, а лишь сформированное и поданное заявление.

Однако в суд мужчина подал иск с требованием признать мобилизацию незаконной и освободить его от службы. По мнению суда, условия, при которых работник попал в ТЦК, позволяли призвать и направить его в воинскую часть. В постановлении говорится, что истец не предоставил никаких подтверждающих документов о наличии бронирования. Поэтому оснований для отсрочки от призыва на службу не было.

Таким образом, право на отсрочку человек должен использовать до приобретения статуса военнослужащего. Если гражданина мобилизовали без действующего бронирования, то нарушения процедуры призыва в этом нет. Соответствующую практику подтверждает и Верховный Суд.

В одном из дел было четко определено, что военнообязанные должны уведомлять соответствующие органы об изменении персональных данных, а также предоставлять документы, подтверждающие законное право на отсрочку от призыва.

Были ли другие нарушения прав мужчины

Судья также установил, была ли нарушена процедура постановки на воинский учет и проведения военно-врачебной комиссии.

Мужчина утверждал, что на момент призыва он состоял на учете в другом ТЦК и СП. Однако этот довод был отклонен, поскольку закон разрешает призывать резервистов и военнообязанных в любом месте, независимо от того, где они становились на учет.

Заявления о том, что сотрудники центра комплектования мобилизовали истца силой, он доказать не смог. Так же суд не усмотрел нарушений в действиях ВВК.

Суд признал, что мужчина, несмотря на оформление отсрочки, подлежал мобилизации, поэтому в его иске было полностью отказано. А сам факт работы на критически важном предприятии и подача работодателем заявления о бронировании не могли освободить мужчину от мобилизации. Такое право у него было бы, если бы на момент призыва бронирование уже действовало.

Напомним, с 1 сентября изменяются требования к получению и продлению статуса критически важного предприятия. Компаниям необходимо будет соответствовать обновленным критериям, чтобы сохранить возможность для бронирования сотрудников от мобилизации. Один из ключевых показателей – средняя зарплата на предприятии должна составлять 25 941 гривну.

Если компании недавно получили этот статус, то эксперты советуют подавать документы на продление. Само бронирование работников и в дальнейшем осуществляется через приложение Дия.