Бронирование на 2026 год: что изменится для работников предприятий жизненно важных отраслей

Вопрос бронирования по-прежнему остается важным для украинцев. В частности, когда вступают в силу изменения в правилах получения отсрочки или подтверждения критичности предприятий.

Что нужно знать о бронировании летом 2026 года

В настоящее время у предприятий есть время до 1 сентября для подтверждения своей критичности, что говорится на сайте Министерства экономики.

Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны переутвердить собственные критерии критичности – по согласованию с Министерством обороны и Минэкономики. Следующий шаг – предприятия, уже имеющие статус критически важных, должны подтвердить соответствие обновленным критериям.

Следует также добавить: до 1 сентября сохраняется действующее бронирование для военнообязанных работников таких предприятий.

Работнику не нужно самостоятельно подавать документы для подтверждения критичности предприятия. В то же время лицо может:

уточнит у работодателя, сохраняется ли действующее бронирование; следить за актуальностью военно-учетных данных; заблаговременно уточнить свой статус у ответственного лица предприятия.

Напомним, что для получения статуса предприятие должно соответствовать не менее чем трем критериям. Два из них обязательны – это уровень средней заработной платы и отсутствие налоговой задолженности. Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно.

Размер средней зарплаты должен составлять не менее 25 941 гривны. Более низкий порог средней зарплаты установлен для предприятий на прифронтовых территориях. Там работникам разрешено получать в среднем 21 618 гривен.