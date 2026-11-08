Задержали полицейские: кто имеет право на бесплатного адвоката и как его вызвать

Бесплатный адвокат – гарантия от государства

Украинское законодательство прямо предусматривает правовую защиту граждан в случае задержания полицией. При этом помощь может предоставляться бесплатно. Полицейские сообщают о случившемся юристам, которые прибывают для проведения конфиденциальной встречи и участия в процессуальных действиях. Об этом сообщили специалисты организации Бесплатная юридическая помощь

Конечно, во время административного задержание человек может либо самостоятельно защищать свои права, либо пригласить собственного адвоката. Но в более сложных и срочных делах специальная система назначит защитника, услуги которого оплатит государство.

Вы имеете право не давать показаний против себя и своих близких – как до прибытия адвоката, так и после. Перед подписанием документов внимательно прочитайте их и посоветуйтесь с адвокатом. Если сведения изложены неверно, требуйте внесения замечаний,

– отметили эксперты.

Если в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, то отказ от назначенного защитника или его замена происходит в присутствии защитника после беседы. По желанию человек в таком случае имеет право заменить специалиста. Если участие защитника обязательно, то остаться без него нельзя.

В случае насилия, пыток или других жестоких действий во время задержания адвокат также должен быть уведомлен о незаконных действиях со стороны полицейских. При условии, что правоохранители нанесли телесные повреждения или состояние здоровья задержанного ухудшилось, необходимо требовать оказания медицинской помощи и фиксации ранений.

Если вас задержали в рамках уголовного производства и вы являетесь заявителем, признаны потерпевшим или являетесь свидетелем в другом уголовном производстве в отношении незаконности такого задержания, нарушения ваших прав или применения к вам насилия или иного ненадлежащего обращения во время задержания, вы имеете право на бесплатное представительство интересов для защиты ваших прав,

– говорится в сообщении.

Как сообщить об задержании адвокату

Не только полиция, но и близкие родственники или члены семьи задержанного гражданина могут обратиться за предоставлением бесплатной помощи адвоката. Это можно сделать по номеру 0 800 213 103.

В систему необходимо сообщить:

фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного;

место, дату и время задержания;

если вы звоните по поводу близкого человека, то дополнительно сообщите свои данные, родственную связь с ним, адрес проживания и контактный номер телефона;

если известно, также укажите, какой орган произвел задержание и где сейчас находится человек.

Юристы проводят проверку и после нее назначают специалиста именно по вашему делу. Заявитель получает контакты защитника.

Напомним, во время мобилизации мужчин в Украине могут останавливать для проверки военно-учетных документов. Однако сотрудники ТЦК должны действовать только в присутствии полицейских.

В случае насильственного при задержании без составления протокола, а юристы советуют защищать свои права, подать устное ходатайство о правовой помощи, обратиться в полицию и ГБР или к Уполномоченному по правам человека.