Задержали полицейские: кто имеет право на бесплатного адвоката и как его вызвать
Если вас задержала полиция – государство гарантирует вам бесплатные услуги адвоката. Это означает, что полицейские обязаны немедленно уведомить систему оказания бесплатной правовой помощи о вашем задержании. Исключение предусмотрено для административного задержания, если вы защищаете себя самостоятельно или уже обратились к защитнику.
Бесплатный адвокат – гарантия от государства
Конечно, во время административного задержание человек может либо самостоятельно защищать свои права, либо пригласить собственного адвоката. Но в более сложных и срочных делах специальная система назначит защитника, услуги которого оплатит государство.
Вы имеете право не давать показаний против себя и своих близких – как до прибытия адвоката, так и после. Перед подписанием документов внимательно прочитайте их и посоветуйтесь с адвокатом. Если сведения изложены неверно, требуйте внесения замечаний,
– отметили эксперты.
Если в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, то отказ от назначенного защитника или его замена происходит в присутствии защитника после беседы. По желанию человек в таком случае имеет право заменить специалиста. Если участие защитника обязательно, то остаться без него нельзя.
В случае насилия, пыток или других жестоких действий во время задержания адвокат также должен быть уведомлен о незаконных действиях со стороны полицейских. При условии, что правоохранители нанесли телесные повреждения или состояние здоровья задержанного ухудшилось, необходимо требовать оказания медицинской помощи и фиксации ранений.
Если вас задержали в рамках уголовного производства и вы являетесь заявителем, признаны потерпевшим или являетесь свидетелем в другом уголовном производстве в отношении незаконности такого задержания, нарушения ваших прав или применения к вам насилия или иного ненадлежащего обращения во время задержания, вы имеете право на бесплатное представительство интересов для защиты ваших прав,
– говорится в сообщении.
Как сообщить об задержании адвокату
Не только полиция, но и близкие родственники или члены семьи задержанного гражданина могут обратиться за предоставлением бесплатной помощи адвоката. Это можно сделать по номеру 0 800 213 103.
В систему необходимо сообщить:
- фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного;
- место, дату и время задержания;
- если вы звоните по поводу близкого человека, то дополнительно сообщите свои данные, родственную связь с ним, адрес проживания и контактный номер телефона;
- если известно, также укажите, какой орган произвел задержание и где сейчас находится человек.
Юристы проводят проверку и после нее назначают специалиста именно по вашему делу. Заявитель получает контакты защитника.
Напомним, во время мобилизации мужчин в Украине могут останавливать для проверки военно-учетных документов. Однако сотрудники ТЦК должны действовать только в присутствии полицейских.
В случае насильственного при задержании без составления протокола, а юристы советуют защищать свои права, подать устное ходатайство о правовой помощи, обратиться в полицию и ГБР или к Уполномоченному по правам человека.