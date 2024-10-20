В некоторых случаях нарушения представители Национальной полиции могут осуществлять административное задержание и даже доставлять в ТЦК и СП. Адвокат, управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько рассказал о таких случаях подробнее.

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Что является нарушением правил воинского учета

Национальная полиция Украины может осуществлять административное задержание военнообязанных в случае нарушения законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, доставлять их в ТЦК и СП.

Эти учреждения могут обращаться в Нацполицию по доставке к ним лиц, совершивших административные правонарушения по определенным статьям. Среди них:

нарушение правил воинского учета;

неявка на вызов в военный комиссариат без уважительных причин;

несвоевременное представление сведений об изменении своего места жительства, образования, работы, должности;

нарушение порядка прохождения учебных сборов.

После чего, соответствии со статьей 262 КУоАП, работники Национальной полиции имеют право осуществить административное задержание.

Когда военнообязанного могут задержать

Адвокат объяснил, в каких случаях гражданина могут задержать:

если военнообязанный отказывается от повестки, полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание, доставки гражданина в ТЦК и СП на основании статей 261 и 262 КУоАП;

в случае отказа проследовать в ТЦК и СП полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУоАП во время проверки военно-учетных документов, если установлено, что гражданин нарушает правила воинского учета, определенные Порядком от 30 декабря 2022 г. № 1487 или законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, выявлено расхождений военно-учетного документа с данными в ЕГР.

В таком случае старший группы оповещения предлагает пройти в ТЦК и СП для того, чтобы взять его на воинский учет, пройти медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе, уточнить персональные данные, военно-учетного документа с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

По словам адвоката, основанием для задержания и доставки правонарушителя является обращение в органы Национальной полиции о доставке граждан, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При наличии отметки "розыск" работники полиции осуществляют задержание, доставку нарушителя в ТЦК и СП,

– отметил он.

Доставка правонарушителя в ТЦК и СП происходит на основании статьи 259 КУоАП. Такое задержание возможно только с целью составления протокола о совершении административного правонарушения и при невозможности его составления на месте совершения правонарушения.

Военнообязанного могут доставить в тот ТЦК, где тот находится на учете, или же в любой другой районный ТЦК и СП.

Когда задержание и доставка в ТЦК является незаконным

Такие действия считаются незаконными, если военнообязанный не совершил никаких правонарушений.

Во время задержания военнообязанный имеет право знать причины задержания и место направления. Также граждане имеют право привлекать адвокатов к составлению протокола и вынесению постановления.

Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов. Все остальное не является законным,

– подчеркнул Игорь Ясько.

Если же полиция нарушила требования закона Украины О Национальной полиции, нормы УПКУ и права задержанного, прокуратура привлекает работников полиции к ответственности.