У деяких випадках порушення представники Національної поліції можуть здійснювати адміністративне затримання та навіть доставляти до ТЦК і СП. Адвокат, керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько розповів про такі випадки детальніше.

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Що є порушенням правил військового обліку

Національна поліція України може здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних у разі порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доставляти їх до ТЦК та СП.

Ці установи можуть звертатися до Нацполіції щодо доставлення до них осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за певними статтями. Серед них:

порушення правил військового обліку;

неявка на виклик до військового комісаріату без поважних причин;

несвоєчасне подання відомостей про зміну свого місця проживання, освіти, роботи, посади;

порушення порядку проходження навчальних зборів.

Після чого, відповідно до статті 262 КУпАП, працівники Національної поліції мають право здійснити адміністративне затримання.

Коли військовозобов'язаного можуть затримати

Адвокат пояснив, у яких випадках громадянина можуть затримати:

якщо військовозобов'язаний відмовляється від повістки, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання, доставлення громадянина до ТЦК і СП на підставі статей 261 і 262 КУпАП;

у разі відмови прослідувати до ТЦК і СП поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУпАП під час перевірки військово-облікових документів, якщо встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком від 30 грудня 2022 р. № 1487 або законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлено розбіжностей військово-облікового документа з даними в ЄДР.

У такому випадку старший групи оповіщення пропонує пройти до ТЦК і СП для того, щоб взяти його на військовий облік, пройти медичний огляд для визначення придатності до військової служби, уточнити персональні дані, військово-облікового документа з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

За словами адвоката, підставою для затримання та доставлення правопорушника є звернення до органів Національної поліції про доставлення громадян, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час наявності позначки "розшук" працівники поліції здійснюють затримання, доставлення порушника до ТЦК і СП,

– зазначив він.

Доставка правопорушника до ТЦК та СП відбувається на підставі статті 259 КУпАП. Таке затримання можливе лише з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та за неможливості його складення на місці вчинення правопорушення.

Військовозобовʼязаного можуть доставити в той ТЦК, де той перебуває на обліку, або ж до будь-якого іншого районного ТЦК і СП.

Коли затримання і доставлення до ТЦК є незаконним

Такі дії вважаються незаконними, якщо військовозобовʼязаний не вчинив жодних правопорушень.

Під час затримання військовозобовʼязаний має право знати причини затримання та місце направлення. Також громадяни мають право залучати адвокатів до складання протоколу та винесення постанови.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години. Все інше не є законним,

– підкреслив Ігор Ясько.

Якщо ж поліція порушила вимоги закону України Про Національну поліцію, норми КПКУ та права затриманого, прокуратура притягає працівників поліції до відповідальності.