Когда ТЦК сами снимают мужчин с розыска и что делать, если вас разыскивают: объяснение адвоката

Украинцы могут попасть в розыск ТЦК по нескольким причинам. Мужчина может решить этот вопрос самостоятельно, если на это есть законные основания, или же это могут сделать в органе без вашего участия.

Об этом 24 Каналу рассказал адвокат Руслан Ружицкий, отметив, что для этого нужен один год после открытия дела. В противном случае есть риск задержания представителями территориального центра комплектования.

Когда ТЦК могут сами снять мужчину с розыска и что делать, если вас разыскивают?

Адвокат отметил, что в целом розыск не может исчезнуть. Однако если он есть в связи с не уточнением данных, то через год дело закрывают. ТЦК тоже такую практику используют – представители органа могут самостоятельно снять человека с розыска, проинформировав его, что розыск закончился, или же снять человека с розыска, если он напишет письмо-обращение.

В общем в ТЦК нет обязанности снимать розыск через год. В теории это должно выглядеть так: висит розыск, полиция доставила человека в ТЦК и там начинают рассматривать дело об административном правонарушении (ведь суть розыска заключается в том, что человек совершил админправонарушение и чтобы привлечь его к ответственности, надо доставить в ТЦК).

Когда дело о нарушении рассматривают, один из вопросов, который нужно выяснить – не закончились ли сроки привлечения. Если закончились, то ТЦК должны вынести постановление о закрытии дела.

Это так бы должно было выглядеть по закону. Однако на практике это выглядит по-разному, с каждым ТЦК нужно работать индивидуально. Подозреваю, что в ТЦК нет базы, где освещается, что у человека заканчивается розыск и они будут снимать. Пока они не зайдут на аккаунт человека, они этого не увидят,

– объяснил он.

По словам Ружицкого, 1 год – это срок привлечения к ответственности за совершение админправонарушения. В теории, когда человек не уточнил данные вовремя через Резерв+, именно в этот момент об этом узнают в ТЦК. Соответственно, срок надо считать с трех месяцев с момента, когда узнали об этом в органе, то есть ТЦК, но не позднее года после совершения.

Часть розысков можно снять самому, оплатив штраф в приложении Резерв +. В приложении человек подает заявление, что он признает нарушение. После этого ТЦК выносит постановление и само снимает с розыска,

– отметил адвокат.

Обратите внимание! Ранее адвокат Карина Романишин также рассказала, что Резерв+ запрограммирован так, что отметка о розыске в приложении может исчезнуть после года. Если нет – человек может попробовать обновить приложение, ведь порой могут быть сбои. В то же время юрист Александра Капитула предостерегла, что оплата штрафа не гарантирует автоматического снятия статуса "в розыске", поэтому прежде чем оплачивать, стоит пройти ВВК и тогда обращаться в ТЦК для актуализации информации.

Он также рассказал, что единственное законное основание для задержания человека – если он находится в розыске. И важно, что это может сделать только полиция. Однако часто на практике это не помогает и органы могут действовать незаконно – если человека останавливают ТЦК на улице, проверяют данные и видят, что он не имеет отсрочки, но есть в розыске, его все равно забирают.

Ружицкий добавил, что если человек не имеет отсрочки или бронирования, то единственный способ, чтобы его не забрали ТЦК или он не был в розыске, – это добровольная мобилизация.

Что еще украинцам стоит знать о розыске в ТЦК?