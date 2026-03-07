Сколько розыск ТЦК остается в силе?

Розыск ТЦК не имеет юридической силы всегда. Нарушение правил воинского учета считается административным, а значит имеет срок взыскания согласно статьей 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так законодательством определено, что взыскание за админнарушение возможно наложить в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но его срок составляет всего год.

Юрист ОО "Общественная платформа" Сергей Кошель отметил, что законодательстве Украины нет понятия "административный розыск", особенно касающийся ТЦК. Розыск – это лишь часть уголовного процессуального кодекса, что применяется исключительно к лицам со статусом подозреваемого. Специалист также рассказал, исчезнет ли розыск автоматически через год, как это предусмотрено КУоАП.

Розыск не имеет срока давности и не исчезает автоматически. Но, если прошел год со дня совершения нарушения, ТЦК уже не может привлечь к ответственности. В этом случае розыск является незаконным и его можно обжаловать в суде,

– отметил Сергей Кошель.

Иногда гражданин должен обратиться в ТЦК и напомнить об истечении сроков розыска. Так можно подать запрос и поставить вопрос об отмене розыска после завершения всех сроков розыска.

Адвокат Карина Романишин рассказала, что Резерв+ запрограммирован под эту норму, а потому отметка о розыске в приложении может исчезнуть после года. Есть случаи, что у некоторых розыск "завис", однако тогда пользователь может попробовать просто обновить документ.

Что еще стоит знать о розыске ТЦК?