Секретное завещание в Украине: чем оно отличается от обычного
- Секретное завещание подается нотариусу в заклеенном конверте, и его содержание неизвестно даже нотариусу до момента оглашения после смерти завещателя.
- Главный риск секретного завещания заключается в возможных нечетких формулировках, которые могут повлечь споры среди наследников.
В Украине человек может самостоятельно определить, кому перейдет его имущество после смерти. При этом закон позволяет оформить завещание в закрытом формате, сохранив его содержание в тайне именно для этого существует секретное завещание.
Что такое секретное завещание и как оно оформляется?
Понятие секретного завещания закреплено в статье 1249 Гражданского кодекса Украины. Речь идет о форме волеизъявления, при которой завещатель не раскрывает содержание документа даже нотариусу.
Завещание подается нотариусу в заклеенном конверте с личной подписью завещателя. Нотариус не имеет права знакомиться с текстом, а лишь удостоверяет факт принятия документа на хранение.
После этого:
- конверт с завещанием помещается в другой, также запечатывается, а на внешней части указываются данные завещателя: имя, дата рождения и дата принятия завещания.
- документ хранится в специальном сейфе.
- а уже после смерти завещателя нотариус открывает секретное завещание в присутствии свидетелей и объявляет его содержание.
Обратите внимание! Даже если на объявлении присутствуют не все наследники, текст все равно зачитывается, а отсутствующие лица могут ознакомиться с протоколом позже.
Требования к свидетелям также определены законом. Они должны быть полностью дееспособными, не заинтересованными в наследстве и не находиться в родственных связях с наследниками. Наследники, их близкие родственники и сам нотариус свидетелями быть не могут.
Какие риски связаны с секретным завещанием?
Главный риск секретного завещания заключается в том, что воля завещателя может быть сформулирована нечетко или противоречиво. Если после открытия документа возникают сомнения относительно его содержания, нотариус фиксирует толкование наследников и их согласие или возражения.
Справочно: секретное завещание может содержать положения, которые противоречат требованиям закона. Например, распределение земельного участка и дома на нем между разными лицами. Такая ситуация является проблемной, поскольку в соответствии со статьей 120 Земельного кодекса Украины и статьи 377 Гражданского кодекса Украины право на землю переходит вместе с расположенной на ней недвижимостью.
Вместе с этим, как и обычное завещание, секретное завещание можно отменить или изменить. Для этого завещатель подает соответствующее заявление или составляет новое завещание. Нотариус в таком случае делает отметку в реестре нотариальных действий и книге учета завещаний, что соответствует общим правилам наследственного права.
Что еще следует о наследовании в Украине?
Лица, которые своими действиями нанесли вред наследодателю или другим потенциальным наследникам, могут быть лишены права на получение наследства. Закон исходит из принципа, что противоправное поведение несовместимо с приобретением наследственных прав, поэтому такие действия являются основанием для устранения от наследования.
Также не могут претендовать на наследство лица, чей брак с наследодателем был признан недействительным в установленном порядке, а также родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их на момент открытия наследства.