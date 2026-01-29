Секретное завещание в Украине: чем оно отличается от обычного

В Украине человек может самостоятельно определить, кому перейдет его имущество после смерти. При этом закон позволяет оформить завещание в закрытом формате, сохранив его содержание в тайне именно для этого существует секретное завещание.

Что такое секретное завещание и как оно оформляется?

Понятие секретного завещания закреплено в статье 1249 Гражданского кодекса Украины. Речь идет о форме волеизъявления, при которой завещатель не раскрывает содержание документа даже нотариусу.

Завещание подается нотариусу в заклеенном конверте с личной подписью завещателя. Нотариус не имеет права знакомиться с текстом, а лишь удостоверяет факт принятия документа на хранение.

После этого:

конверт с завещанием помещается в другой, также запечатывается, а на внешней части указываются данные завещателя: имя, дата рождения и дата принятия завещания.

документ хранится в специальном сейфе.

а уже после смерти завещателя нотариус открывает секретное завещание в присутствии свидетелей и объявляет его содержание.

Обратите внимание! Даже если на объявлении присутствуют не все наследники, текст все равно зачитывается, а отсутствующие лица могут ознакомиться с протоколом позже.

Требования к свидетелям также определены законом. Они должны быть полностью дееспособными, не заинтересованными в наследстве и не находиться в родственных связях с наследниками. Наследники, их близкие родственники и сам нотариус свидетелями быть не могут.

Какие риски связаны с секретным завещанием?

Главный риск секретного завещания заключается в том, что воля завещателя может быть сформулирована нечетко или противоречиво. Если после открытия документа возникают сомнения относительно его содержания, нотариус фиксирует толкование наследников и их согласие или возражения.

Справочно: секретное завещание может содержать положения, которые противоречат требованиям закона. Например, распределение земельного участка и дома на нем между разными лицами. Такая ситуация является проблемной, поскольку в соответствии со статьей 120 Земельного кодекса Украины и статьи 377 Гражданского кодекса Украины право на землю переходит вместе с расположенной на ней недвижимостью.

Вместе с этим, как и обычное завещание, секретное завещание можно отменить или изменить. Для этого завещатель подает соответствующее заявление или составляет новое завещание. Нотариус в таком случае делает отметку в реестре нотариальных действий и книге учета завещаний, что соответствует общим правилам наследственного права.

