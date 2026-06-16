Закон не запрещает: как гражданская супруга погибшего воина может получить денежную помощь

Даже в гражданском браке один из супругов должен всячески доказывать своё право на социальные гарантии после гибели другого. Сейчас немало таких случаев, когда украинки, которые годами жили вместе с военнослужащими и не оформляли отношения официально, хотят получить выплаты в связи с их потерей.

Закон позволяет женщине получать выплаты после гибели военнослужащего, состоявшего в гражданском браке

Еще до 2024 года женщины не имели права получать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен после гибели мужа, если их брак не был зарегистрирован. Так, выплату получали только официальные супруги, родители или дети погибшего, либо те, кто находился на его иждивении. Какова ситуация с правом на выплаты сейчас, объяснила команда военного адвоката Романа Лихачева.

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По словам экспертов, изменения в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" расширили список людей, претендующих на выплату денежной помощи после гибели воина. Ее разрешили получать женщинам, которые фактически проживали с погибшим одной семьей. То есть если мужчина погиб в связи с защитой Родины, то такая женщина тоже попадает в список тех, кому предусмотрена выплата 15 миллионов гривен, или двух миллионов гривен, если смерть военного не была связана непосредственно с боевыми действиями.

Как пишут адвокаты, гражданская жена может получить часть этой выплаты, если военный еще при жизни вписал ее имя в личное распоряжение, заверенное командиром или нотариусом. В таком случае женщина даже не должна доказывать факт совместного проживания через суд.

Другим вариантом является обращение в суд, чтобы доказать право на часть такого денежного обеспечения. Таким образом необходимо установить юридический факт проживания одной семьей. Команда Романа Лихачева уточняет, что при таких спорах можно ссылаться на статью 3 Семейного кодекса Украины, которая признает лиц, совместно проживающих, имеющих общий быт, права и обязанности, семьей. Это норма о гражданском браке.

Суд не ищет формального подтверждения брака, он оценивает, действительно ли между двумя людьми существовали реальные семейные отношения. Учитывается совокупность обстоятельств: совместное проживание в течение определенного времени, ведение совместного хозяйства, общий бюджет, взаимная забота и поддержка,

– говорят эксперты.

Суд принимает во внимание доказательства: документы о совместной регистрации по одному адресу или договор аренды жилья на двоих. Также свою роль могут сыграть свидетели, которые расскажут об отношениях женщины с погибшим военнослужащим.

Также в качестве доказательств суд принимает банковские выписки о совместных расходах, например, на коммунальные услуги. Также суд может принять во внимание для принятия решения переписку в мессенджерах, совместные фотографии за длительный период. Если погибший военный был отцом ребенка женщины, то она может предоставить суду свидетельство о рождении ребенка. Важно, что суд принимает решение не по одному доказательству, а по их совокупности.

Отдельно юристы дали совет: не пытаться получить право на выплаты самостоятельно. Конечно, это возможно, но любая формальная ошибка или недостаточное количество доказательств могут стать причиной отказа. Поэтому специалист может не только помочь собрать все документы и правильно подать заявление, но и способствовать необходимому разрешению спора.

Не вся сумма будет принадлежать женщине

Адвокаты уточнили, что специальное денежное обеспечение должно делиться между всеми родственниками погибшего военного, имеющими на него право. Доля суммы зависит от количества тех, кто может получить деньги. Родители могут оспаривать связи гражданской жены с военным, и к этому нужно быть готовым.

Военные самостоятельно распоряжаются своим денежным обеспечением на случай непредвиденных обстоятельств

Военнослужащий может самостоятельно определить, кто будет получать его денежное обеспечение в случае плена или пропажи без вести. Для этого он составляет личное распоряжение, в котором указывает лиц и доли выплат в процентах. Документ хранится в воинской части, а при необходимости может быть изменен или отменен.

Если военный не оставил личного распоряжения, выплаты распределяются по закону: 50% получают ближайшие родственники, а остальные средства остаются у военного и хранятся до его возвращения.

Если распоряжение составлено на все денежное обеспечение, но военнослужащий не упомянул в нем гражданскую супругу, то ни одна жалоба или судебный иск не помогут получить деньги.