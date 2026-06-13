Деньги в банке после смерти не исчезают: кто может унаследовать депозиты и счета

После смерти человека его наследники могут получить в наследство не только квартиру или автомобиль, но и деньги, которые хранятся в банке. Однако для этого нужно выполнить требования закона, поскольку средства не передаются автоматически.

Кто может получить деньги

Право получить средства на депозите или на счете имеют все наследники по завещанию или по закону, объясняет Судебная власть Украины.

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Наследование денег происходит по той же процедуре, что и автомобиля, дома или другого имущества умершего.

Часть наследства могут получить родственники наследодателя, которые имеют право на обязательную долю.

Однако родственные связи сами по себе не открывают процесс наследования. Чтобы получить деньги, необходимо:

наследник должен подать соответствующее заявление нотариусу;

родственники, которые проживали с умершим до смерти, должны подтвердить этот факт.

В то же время для несовершеннолетних наследников действуют исключения. Считается, что они принимают наследство автоматически.

После оформления свидетельства о праве на наследство наследник может обратиться в банк и получить причитающиеся ему средства.

Какие трудности возникают в банках

Проблемы у наследников чаще всего возникают из-за отсутствия информации о счетах или ошибки в документах.

Иногда в некоторых случаях банки могут:

затягивать выплаты наследникам;

ошибочно или незаконно перечислить средства другим лицам;

или вообще списать деньги после смерти клиента.

Однако судебная практика подтверждает, что банковские вклады наследуются по общим правилам наследственного права независимо от того, когда был открыт счет.

Смерть вкладчика счета или депозита не прекращает обязательств банка. Поэтому наследник имеет право требовать возврата не только самого вклада, но и начисленных процентов.

Что делать, если деньги не отдают

Если банк отказывается возвращать депозит или средства со счета умершего человека, наследник может обратиться в суд.

В Верховном Суде отмечают, что свидетельство о праве на наследство является достаточным основанием для получения депозита.

Также суд неоднократно отмечал, что незаконная выдача средств посторонним лицам после смерти владельца счета не лишает наследников права получить эти деньги. В таком случае ответственность за сохранность средств возлагается на банк, поэтому он должен вернуть сбережения законному наследнику.