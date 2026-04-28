Депутаты дали "зеленый свет" новому Гражданскому кодексу: что может измениться

Народные депутаты приняли за основу проект измененного Гражданского кодекса Украины, состоящий из 9 книг. Таким образом, если новый документ будет принят полностью, то он комплексно обновит основные нормы частного права.

Что известно о принятии законопроекта №15150?

Верховная рада уже давно пытается обновить Гражданский кодекс, чтобы прописать новые нормы, которыми будут руководствоваться гражданские, семейные и международные отношения. За принятие законопроекта за основу 28 апреля проголосовали 245 народных депутатов. Об этом сообщает 24 Канал.

Согласно законопроекту, планируется глубокое обновление Гражданского кодекса. Авторы планируют пересмотреть и изменить кое-что в его структуре и содержании.

Частное право хотят обновить как целостное, внутренне согласованный и эффективный акт.

Новый Гражданский кодекс будет базироваться на действующих нормах, Семейный кодекс Украины, Закон "О международном частном праве". Все это пропишут в 9 взаимосогласованных книгах. Проект обсудили со всеми фракциями парламента и были рассмотрены в профильном комитете. Обсуждения будут продолжаться.

Верховная Рада сделала первый шаг, приняв проект за основу. Законопроект №15150– это результат более 7 лет работы. Это работа более 300 лучших юристов из всех уголков страны.,

– отметил во время заседания Руслан Стефанчук.

Новой будет книга "Публика прав гражданских", где законодатели пропишут нормы обнародования, регистрации прав, обременений, ограничений, юридических состояний, сделок и юридических фактов.

Важно! Гражданский кодекс Украины, действующий сейчас, приняли в 2003 году и с тех пор было внесено много изменений в разные статьи. Но системного обновления не было 23 года, поэтому документ не был приспособлен к современным условиям, потребностей и технологического развития, в частности, права на интеллектуальную цифровую собственность.

Что может изменить новый Гражданский кодекс?

Принятие нового Гражданского кодекса в будущем будет означать, что национальный и меньший обычай внесут в источники права. Также планируется обновить принцип запрета на противоречивое поведение.

Законодательно превентивные расходы будут внесены в состав убытков. Личные права будут расширены, и в то же время акцент будет на правах юридических лиц.

Нормы нового кодекса установят исчерпывающие организационно-правовые формы юридических лиц.

Защищать свои права человек сможет и в случае угрозы их нарушения.

Среди положительных изменений может быть обновление подхода к гражданскому праву. Гражданский кодекс предусмотрет юридический режим общности имущества супругов, будет закреплено наследование права на репарации и цифровые вещи.

Люди также могут заключать завещание на распоряжение репродуктивным биологическим материалом.

В Аппараты Верховной Рады добавили, что создание и введение нового Гражданского кодекса может улучшить регулирование частного права, но в то же время не разрушать устоявшихся отношений.

Далее законодатели подготовят законопроект к второму чтению, ведь 28 апреля депутаты сделали только первый шаг к возможному принятию законопроекта. Руслан Стефанчук обещает, что процесс разработки остается максимально открытым.

Почему проект критикуют?

Профильный комитет Верховной Рады пришел к выводу, что законопроект о новом Гражданском кодексе имеет существенные недостатки. Авторы выбрали неудачное время для реформы. Эксперты отмечают, что во время войны изменять базовый кодекс, регулирующий все гражданские отношения, рискованно, потому что это может создать правовую нестабильность.

Речь фактически о полностью новом кодексе, поэтому суды, бизнес и граждане потребуют времени на адаптацию. На практике новые нормы могут трактоваться по-разному, но делать какие-либо выводы относительно действия кодекса еще рано.

Предложение о референдум по изменениям Гражданского кодекса тоже не может быть внедрена, ведь военное положение запрещает проведение подобных мероприятий.