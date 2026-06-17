Одно заявление на всё: в Дии запустили специальную услугу для ветеранов и их семей

В приложении Дия появился раздел, где украинские ветераны и члены их семей могут получить государственные услуги. Это значительно упрощает взаимодействие между государством и гражданами и позволяет быстро оформить помощь.

Военнослужащие и их семьи смогут оформить все услуги сразу

На портале Дия появился интересный ресурс, которым будут пользоваться ветераны и члены их семей. Им нужно будет подать только одно заявление, чтобы получить сразу несколько услуг. Об этом на своей странице рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

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Среди услуг, предлагаемых защитникам и защитницам, уже есть оформление одноразовой денежной помощи от Министерства по делам ветеранов, получение социальных услуг, оформление статуса лица с инвалидностью вследствие войны, или для родственников – статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы.

Теперь это можно сделать с помощью одного заявления, которое подается онлайн. Раньше на каждую из этих государственных услуг нужно было писать отдельные заявления.

Как отметила Свириденко, раньше человек оформлял статус лица с инвалидностью, чтобы получить соответствующее решение. Только после этого у человека появлялась возможность подать заявку на назначение денежного пособия.

Сейчас же даже посещение различных учреждений не требуется. По ссылке на портал Дия ветеран или его родственники могут подать одно электронное заявление.

Сроки рассмотрения заявления составляют от 5 до 30 дней, в зависимости от выбранной услуги. Результат человек получит также на портале Дия.

Оформление статуса лица с инвалидностью вследствие войны или статуса члена семьи погибшего воина происходит в течение 5 рабочих дней, если человек имеет право его получить.

Большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Но в отдельных случаях у заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы,

– уточнила глава правительства.

Подача заявления на портале занимает около 10 минут. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина. Далее необходимо выбрать свой статус: военнослужащий или уволенное с военной службы лицо, либо член семьи погибшего Защитника или Защитницы.

Затем человеку приходит выписка из реестров, которую нужно проверить. Если данных в реестре не хватает, нужно указать правильные данные и добавить скан-копию документа. В заявлении также указывается номер банковского счета, на который будет перечислена единовременная денежная помощь, а также можно указать адрес, по которому будут предоставляться социальные услуги.

Какие гарантии предусмотрены в Украине для участников боевых действий?

Участники боевых действий имеют право на ряд дополнительных выплат к пенсии. Среди них — ежемесячная надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также целевое денежное пособие на проживание. Кроме того, для ветеранов действует гарантия минимального размера пенсии, а отдельные категории могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию.

При этом военнослужащие, уволенные в связи с ранением, контузией или ухудшением здоровья, имеют право на единовременную денежную помощь, размер которой зависит от группы инвалидности или степени утраты трудоспособности. Государство дополнительно гарантирует им бесплатное лечение, реабилитацию, психологическую поддержку и обеспечение необходимыми средствами восстановления.

Военные могут бесплатно проходить профессиональную подготовку или переквалификацию, получать протезы и другие средства реабилитации, а также пользоваться программами социальной адаптации.