Не стоит откладывать на "потом": как получить договор купли-продажи авто через Дию

В Украине перерегистрировать авто можно через портал Дия. В онлайне уже оформляются договоры купли-продажи транспортных средств, однако стоит помнить некоторые нюансы.

Как получить договор купли-продажи авто при оформлении авто через Дию?

Онлайн-услуги становятся популярными и среди владельцев авто. В приложении Дия появилось много сервисов для водителей, в том числе и возможность оформления договоров купли-продажи транспортных средств. Однако не все знают, как получить документ, который создавался онлайн. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Сейчас в Украине продолжается кампания по декларированию, охватывающая период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Задекларировать нужно и транспортные средства, которые были приобретены за прошлый год. На фоне этого в Сервисные центры и полиции граждане начали обращаться с вопросами, где можно получить копию договора купли-продажи, заключенного через Дию.

Специалисты объясняют, что при оформлении авто в приложении, документ о купле-продаже генерируется автоматически. Увидеть его можно в приложении, где расположена услуга по перерегистрации авто.

Однако очень важно, что документ имеет срок годности. Договор купли-продажи сохраняется в Дии только месяц со дня заключения.

Поэтому гражданам, которые переоформляют авто через Дию, советуют сразу выгружать договор с портала в формате PDF. Хранить его можно на компьютере, облачном хранилище, или при необходимости распечатать. Таким образом важный документ всегда будет "под рукой".



Договор купли-продажи сохраняется в сервисе для водителей в Дии / Скриншот

Заметим! Договор купли-продажи может понадобиться при заполнении декларации или для других юридических нужд.

Кроме того, люди могут обратиться оффлайн в территориальный сервисный центр МВД, в котором регистрировалось авто после покупки. С собой обязательно необходимо взять паспорт. Однако и здесь есть срок - получение копии договора возможно только в течение трех лет со дня его подачи.

К слову, как сообщили в Дии, процесс переоформления транспортного средства онлайн для многих пользователей является более удобным. Таким образом на нового владельца оформляются легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Система проверяет транспортное средство и документы участников сделки. В дальнейшем документы и номерные знаки отправляются Укрпочтой.

