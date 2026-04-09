Проблема не в Дие: почему в приложении нет документов и как это исправить

У некоторых украинцев нет записи об идентификационном коде в государственном реестре. Поэтому различные документы могут не отображаться в приложении Дия.

Почему документы не отображаются в Дие?

Если в Государственном реестре не прописан идентификационный код в актовых записях, то человеку нужно подать заявление, чтобы восстановить электронное взаимодействие. Если Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков не синхронизированы, то у человека могут не отображаться документы в Дие. Об этом пишет Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Люди обращаются в отделы ЗАГС и сообщают, что в Государственном реестре почему-то нет идентификационного кода. Минюст объясняет, что графа об ИНН недавно добавили в актовую запись. При этом его невозможно было перенести из старого образца, потому что там эти данные не указывались.

Поэтому людям, которым нужно внести эти данные в актовую запись, необходимо прийти в отделы ЗАГС и подать соответствующее заявление. При себе нужно иметь паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков.

После сообщения запрос передается в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков. Если данные не обновляются, то регистратор должен был внести изменения в актовую запись будут внесены изменения.

И уже когда в Реестре появятся данные, документы начнут отображаться в Дие. Однако в Министерстве цифровой трансформации напомнили, что человеку стоит повторно авторизоваться в приложении.

