Как передать официальное уведомление через нотариуса?
Заявление, которое передается между юридическими или физическими лицами, может содержать данные о каком-то событии, обстоятельства, намерения или факты. Такое полномочие нотариусам предоставляет Закон Украины "О нотариате".
За услугой передачи заявлений можно обратиться как к государственному, так и к частному нотариусу. Просьба о такой услуге передается заинтересованными лицами устно. При этом на заявлении может быть заверение подлинности подписи, или нет – это не важно.
Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, граждане должны подать нотариусу заявления в двух экземплярах. Они должны оформляться надлежащим образом.
Один из них пересылается почтовым отправлением с уведомлением о вручении или лично передается адресатам под расписку. Также заявления могут передаваться с использованием технических средств,
– отметили в ведомстве.
Все расходы, которые нужны для пересылки по почте или использования технических средств, должен оплатить заявитель.
Нотариус также может получить дополнительное свидетельство о том, что заявление передали другому гражданину. передачу заявления. Но эти две услуги являются разными нотариальными действиями.
В каком виде надо подавать документы нотариусу?
Украинцы должны внимательно следить, какие документы передаются нотариусу. Специалист не будет принимать бумаги, в которых есть подчистки, дописки, зачеркивания, исправлениями и тому подобное.
Все документы, где есть много страниц, должны быть должным образом прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.
Нотариус также не может принять в работу наследственное дело, которое уже ведет других специалист. Замена нотариуса в таком случае возможна только в исключительных обстоятельствах.