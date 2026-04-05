Как передать официальное уведомление через нотариуса?

Заявление, которое передается между юридическими или физическими лицами, может содержать данные о каком-то событии, обстоятельства, намерения или факты. Такое полномочие нотариусам предоставляет Закон Украины "О нотариате".

За услугой передачи заявлений можно обратиться как к государственному, так и к частному нотариусу. Просьба о такой услуге передается заинтересованными лицами устно. При этом на заявлении может быть заверение подлинности подписи, или нет – это не важно.

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, граждане должны подать нотариусу заявления в двух экземплярах. Они должны оформляться надлежащим образом.

Один из них пересылается почтовым отправлением с уведомлением о вручении или лично передается адресатам под расписку. Также заявления могут передаваться с использованием технических средств,

– отметили в ведомстве.

Все расходы, которые нужны для пересылки по почте или использования технических средств, должен оплатить заявитель.

Нотариус также может получить дополнительное свидетельство о том, что заявление передали другому гражданину. передачу заявления. Но эти две услуги являются разными нотариальными действиями.

