Можно ли унаследовать имущество без права собственности?

Именно такой спор рассмотрел Верховный Суд по кассационной жалобе на предыдущие судебные решения. Речь идет о деле №754/17144/24.

Прокуратура обратилась в суд, считая, что квартира незаконно выбыла из коммунальной собственности из-за оформления наследства, передает Судебно-юридическая газета.

По материалам дела, еще в 1967 году это жилье предоставили семье в пользование на основании ордера. Впоследствии, в 2005 году, его передали в частную собственность другому лицу, однако уже в 2012 году суд отменил это распоряжение и признал недействительным соответствующее свидетельство. С тех пор вопрос больше не пересматривали, а значит квартира так и не стала частной собственностью.

Более того, позже имущество отнесли к служебному фонду и предоставили в пользование работнику коммунального предприятия. Однако в мае 2023 года нотариус зарегистрировал право собственности на эту квартиру за ответчиком на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию.

Что решил Верховный Суд?

Прокурор подчеркивал: человек, от которого ответчик якобы унаследовал квартиру, на момент открытия наследства уже не имел права собственности на нее, ведь его суд отменил еще в 2012 году.

Поэтому, по мнению стороны обвинения, жилье не могло входить в состав наследства, а выданное свидетельство является незаконным. Соответственно, имущество должны истребовать и вернуть в коммунальную собственность.

Суд первой инстанции и апелляционный суд полностью стали на сторону прокуратуры, а Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Итак, завещание как односторонняя сделка может охватывать только те права, которые принадлежат лицу на момент смерти. Отсутствие у покойного права собственности на имущество исключает возможность внесения его в состав наследства.

