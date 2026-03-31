Чи можна успадкувати майно без права власності?
Саме такий спір розглянув Верховний Суд за касаційною скаргою на попередні судові рішення. Йдеться про справу №754/17144/24.
Дивіться також Помилка на старті коштує нервів: чи законно змінювати нотаріуса для ведення спадкової справи
Прокуратура звернулася до суду, вважаючи, що квартира незаконно вибула з комунальної власності через оформлення спадщини, передає Судово-юридична газета.
За матеріалами справи, ще у 1967 році це житло надали родині в користування на підставі ордера. Згодом, у 2005 році, його передали у приватну власність іншій особі, однак уже у 2012 році суд скасував це розпорядження та визнав недійсним відповідне свідоцтво. Відтоді питання більше не переглядали, а отже квартира так і не стала приватною власністю.
Ба більше, пізніше майно віднесли до службового фонду та надали у користування працівникові комунального підприємства. Однак у травні 2023 року нотаріус зареєстрував право власності на цю квартиру за відповідачем на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом.
Що вирішив Верховний Суд?
Прокурор наголошував: людина, від якої відповідач нібито успадкував квартиру, на момент відкриття спадщини вже не мала права власності на неї, адже його суд скасував ще у 2012 році.
Тому, на думку сторони обвинувачення, житло не могло входити до складу спадщини, а видане свідоцтво є незаконним. Відповідно, майно мають витребувати та повернути в комунальну власність.
Суд першої інстанції та апеляційний суд повністю стали на бік прокуратури, а Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.
Отже, заповіт як односторонній правочин може охоплювати лише ті права, які належать особі на момент смерті. Відсутність у покійного права власності на майно виключає можливість внесення його до складу спадщини.
Що ще варто знати про спадщину?
Нагадаємо, до складу спадщини входять усі належні людині права та обов'язки, отже може йтися не лише про майно, а й кредити. Щоправда, спадкоємці мають погашати борг лише в межах вартості отриманого від покійного майна.
У разі відмови від спадщини особа не буде нести відповідальність за кредити, але й не отримає жодного майна.