Як передати офіційне повідомлення через нотаріуса?

Заява, яка передається між юридичними чи фізичними особами, може містити дані про якусь подію, обставини, наміри чи факти. Таке повноваження нотаріусам надає Закон України "Про нотаріат".

За послугою передачі заяв можна звернутися як до державного, так і до приватного нотаріуса. Прохання про таку послугу передається зацікавленими особами усно. При цьому на заяві може бути засвідчення справжності підпису, або ні – це не важливо.

Як пояснили в Міністерстві юстиції України, громадяни повинні подати нотаріусу заяви у двох примірниках. Вони повинні оформлятися належним чином.

Один них пересилається поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто передається адресатам під розписку. Також заяви можуть передаватися з використанням технічних засобів,

– зазначили у відомстві.

Усі витрати, які потрібні для пересилання поштою чи використання технічних засобів, має сплатити заявник.

Нотаріус також може отримати додаткове свідоцтво про те, що заяву передали іншому громадянину. передачу заяви. Але ці дві послуги є різними нотаріальними діями.

