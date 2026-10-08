Новая услуга в Дии: как водителям теперь задокументировать ДТП без полиции

В Украине запустили возможность онлайн-оформления Европротокола при незначительных ДТП непосредственно в приложении Дия. Это упростит процедуру, чтобы водители могли решить проблему на месте.

Условия использования онлайн-сервиса

Новая цифровая услуга позволяет водителям отказаться от бумажных бланков и длительного ожидания на месте аварии. Европротокол представляет собой упрощенную форму фиксации ДТП без привлечения полиции, что позволяет существенно сэкономить время и сохранить нервы участникам приключения. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

После подачи заявки система сама автоматически проверит данные, а оформленный Европротокол сразу поступит в страховые компании.

Воспользоваться возможностью оформления электронного документа можно только при соблюдении нескольких четких требований. Автоматическая система сработает только в том случае, если в автопроисшествии участвуют не более двух автомобилей, водители были трезвы и у обоих была действующая автогражданка. Также важно, чтобы в ДТП не было погибших или пострадавших, поскольку в таких условиях происшествие оформляется только сотрудниками полиции. Кроме того, не должно быть причинен ущерб чужому имуществу.

Это решение стало еще одним результатом работы МВД над цифровизацией услуг. Совместно с Минцифрой, Национальной полицией и МТСБУ мы усовершенствовали механизм, чтобы сделать его максимально удобным для водителей,

– написал глава Национальной полиции.

Чтобы воспользоваться услугой в приложениях, необходимо найти раздел "Водителю", где будет доступна услуга по оформлению Европротокола.

Другой водитель присоединяется по QR-коду или ссылке. Далее необходимо выбрать обстоятельства ДТП, добавить фото повреждений и схему происшествия. В протоколе указываются дата, время и адрес, где произошла авария.

Европротокол подписывается с помощью "Дия.Подписи".

Для использования услуги у водителей должны быть:

верифицированный РНОКПП;

цифровая ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации автомобиля и действующий полис ОСАГО.

Запуская новый функционал, профильные ведомства стремились максимально упростить процедуры урегулирования страховых случаев.

Как работает услуга по оформлению "Европротокола": смотрите видео

В МВД добавляют, что цифровизация сервисов будет продолжаться и в дальнейшем для обеспечения быстрого взаимодействия граждан с государственными органами.

Напомним, как пояснил в комментарии 24 Каналу адвокат Евгений Кукса, страховая компания может отказать в выплате после ДТП из-за ошибок при оформлении страхового случая или нарушения сроков уведомления об аварии. Владельцы полисов КАСКО должны соблюдать условия договора, поскольку их невыполнение может привести к отказу в возмещении.

Также весомой причиной для отказа водителю в страховой выплате является ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и невозможность зафиксировать ущерб.