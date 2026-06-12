Атака под видом поддержки петиции: как мошенники начали обманывать украинцев в Телеграм

Мошенники придумывают разные способы, как похитить данные и учетные записи украинцев. Обман становится настолько незаметным, что не все граждане сразу его распознают. Так, недавно киберпреступники начали проводить фишинговую атаку на людей под видом просьбы поддержать петицию.

Какую фишинговую схему придумали мошенники в Телеграм?

В Телеграм людям начали приходить сообщения от незнакомых людей, которые просят поддержать петицию, якобы зарегистрированную на сайте президента Украины. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

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Украинцы распространяют между собой петиции о присвоении звания Героя Украины погибшим военным. Этим уже пользуются мошенники, которые с помощью этой темы общаются с людьми и распространяют фишинговые сообщения.

В чатах и личных сообщениях в последнее время начал появляться пересланный пост из закрытого канала «Электронные петиции», а авторы сообщения якобы просят подписать петицию. Но это обман. Ссылка ведет не на сайт президента, а на поддельную интернет-страницу, похожую по интерфейсу на Телеграм.

Далее мошенники используют довольно простую схему. Они требуют пройти авторизацию на странице с помощью номера телефона и кода подтверждения, который приходит в сообщении. После таких действий преступники сразу же получают доступ к Телеграму своей жертвы. Аккаунт они могут использовать в своих целях для совершения других противоправных действий.

Специалисты подчеркивают, что украинцам стоит быть внимательными и не забывать, что подписание петиций к президенту Украины официально происходит только на едином верифицированном портале petition.president.gov.ua.

Никакие Телеграм-каналы или сторонние сайты не имеют отношения к официальной платформе петиций и не могут использоваться для голосования,

– подчеркивают в ЦПД.

Даже если подобное сообщение прислал знакомый человек, его аккаунт могли взломать. Поэтому не стоит доверять таким сообщениям, если они не ведут на официальный веб-портал президента.