Яку фішингову схему вигадали шахраї в Телеграмі?

У Телеграмі людям почали приходити повідомлення від незнайомих людей, які просять підтримати петицію, яка нібито зареєстрована на сайті президента України. Про це пише Центр протидії дезінформації.

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Українці поширюють між собою петиції про призначення звання Героя Україні загиблим військовим. Цим вже користуються шахраї, які за допомогою цієї теми комунікують з людьми та поширюють фішингові повідомлення.

У чатах і приватних повідомленнях останнім часом почав з'являтися пересланий допис із закритого каналу "Електронні петиції", а автори допису нібито просять підписати петицію. Але це обман. Посилання веде не на сайт президента, а на підроблену інтернет-сторінку, схожу за інтерфейсом на Телеграм.

Далі шахраї використовують доволі просту схему. Вони вимагають пройти авторизацію на сторінці за допомогою номеру телефону та коду підтвердження, який приходить в повідомлення. Після таких дій злочинці одразу ж отримують доступ до Телеграму своєї жертви. Акаунт вони можуть використовувати у своїх цілях для здійснення інших протиправних дій.

Фахівці наголошують, що українцям варто бути уважними й не забувати, що підпис петицій до президента України офіційно відбувається лише на єдиному верифікованому порталі petition.president.gov.ua.

Жодні Телеграм-канали чи сторонні сайти не мають стосунку до офіційної платформи петицій і не можуть використовуватися для голосування,

– наголошують у ЦПД.

Навіть якщо подібне повідомлення надіслала знайома людина, то її акаунт могли викрасти. Тому не варто довіряти таким повідомленням, якщо вони не ведуть на офіційний вебпортал президента.