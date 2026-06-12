Какую фишинговую схему придумали мошенники в Телеграм?

В Телеграм людям начали приходить сообщения от незнакомых людей, которые просят поддержать петицию, якобы зарегистрированную на сайте президента Украины. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

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Украинцы распространяют между собой петиции о присвоении звания Героя Украины погибшим военным. Этим уже пользуются мошенники, которые с помощью этой темы общаются с людьми и распространяют фишинговые сообщения.

В чатах и личных сообщениях в последнее время начал появляться пересланный пост из закрытого канала «Электронные петиции», а авторы сообщения якобы просят подписать петицию. Но это обман. Ссылка ведет не на сайт президента, а на поддельную интернет-страницу, похожую по интерфейсу на Телеграм.

Далее мошенники используют довольно простую схему. Они требуют пройти авторизацию на странице с помощью номера телефона и кода подтверждения, который приходит в сообщении. После таких действий преступники сразу же получают доступ к Телеграму своей жертвы. Аккаунт они могут использовать в своих целях для совершения других противоправных действий.

Специалисты подчеркивают, что украинцам стоит быть внимательными и не забывать, что подписание петиций к президенту Украины официально происходит только на едином верифицированном портале petition.president.gov.ua.

Никакие Телеграм-каналы или сторонние сайты не имеют отношения к официальной платформе петиций и не могут использоваться для голосования,

– подчеркивают в ЦПД.

Даже если подобное сообщение прислал знакомый человек, его аккаунт могли взломать. Поэтому не стоит доверять таким сообщениям, если они не ведут на официальный веб-портал президента.