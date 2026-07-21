Абсурдное обвинение: украинка в Германии рассказала, почему против нее возбудили дело

Украинка в Германии столкнулась с ложным обвинением со стороны посетителя фитнес-клуба, в котором она работает. Полиция направила ей письмо об открытии уголовного дела по факту "оскорбления".

Женщина получила подозрение только на основании заявления от немца

Законодательство Германии позволяет возбуждать дело против человека только на основании жалобы на него. Конечно, правоохранители проверяют факты. Но украинка сообщила о случае, которого точно не было, но официальное письмо от полиции она уже получила. Об этом женщина написала в Threads, а ее историю распространили в сообществе "Love Ukraine. Наши за рубежом".

Как пишут в СМИ, женщина работает в фитнес-клубе. Однажды в заведение пришел мужчина, который почему-то решил, что украинка с коллегой говорила о нем в негативном контексте и в разговоре словесно оскорбила его. Мужчина обратился в полицию, в результате чего сотруднице вынесли предписание.

Теперь женщина вынуждена искать адвоката и доказывать, что не оскорбляла мужчину. Она сама убеждена, что ни слова в его адрес не произносила. Однако дело возбуждено, и полиция была вынуждена отреагировать. Доказательств противоправного поведения правоохранители, конечно же, не нашли.

Выяснилось, что мужчину в этом фитнес-зале уже знают. Он несколько раз вступал в конфликты в заведении. Ранее он необоснованно обвинил персонал в скрытой съемке. Из-за этого немец получил запрет на посещение заведений сети, но игнорирует его.

Отметим, что полиция не могла игнорировать, казалось бы, незначительное правонарушение. Все потому, что "оскорбление личности" в немецком законодательстве является уголовным преступлением. Однако расследование таких дел часто затягивается из-за чрезмерной бюрократии.

Эксперты советуют защищать свою репутацию, если человека обвинили в оскорблении другого. Стоит подавать встречное заявление за ложное обвинение – по-немецки falsche Verdächtigung – или за клевету – Verleumdung.

Напомним, в январе было принято решение о депортации из Польши 56-летней украинки, которая после инцидента во время допроса в качестве свидетеля начала оскорблять переводчицу и использовать в ее адрес нецензурную лексику. После этого полиция задержала ее, обвинив в оскорблении лица, помогавшего государственным служащим при исполнении служебных обязанностей.