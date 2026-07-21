Женщина получила подозрение только на основании заявления от немца

Законодательство Германии позволяет возбуждать дело против человека только на основании жалобы на него. Конечно, правоохранители проверяют факты. Но украинка сообщила о случае, которого точно не было, но официальное письмо от полиции она уже получила. Об этом женщина написала в Threads, а ее историю распространили в сообществе "Love Ukraine. Наши за рубежом".

Как пишут в СМИ, женщина работает в фитнес-клубе. Однажды в заведение пришел мужчина, который почему-то решил, что украинка с коллегой говорила о нем в негативном контексте и в разговоре словесно оскорбила его. Мужчина обратился в полицию, в результате чего сотруднице вынесли предписание.

Теперь женщина вынуждена искать адвоката и доказывать, что не оскорбляла мужчину. Она сама убеждена, что ни слова в его адрес не произносила. Однако дело возбуждено, и полиция была вынуждена отреагировать. Доказательств противоправного поведения правоохранители, конечно же, не нашли.

Выяснилось, что мужчину в этом фитнес-зале уже знают. Он несколько раз вступал в конфликты в заведении. Ранее он необоснованно обвинил персонал в скрытой съемке. Из-за этого немец получил запрет на посещение заведений сети, но игнорирует его.

Отметим, что полиция не могла игнорировать, казалось бы, незначительное правонарушение. Все потому, что "оскорбление личности" в немецком законодательстве является уголовным преступлением. Однако расследование таких дел часто затягивается из-за чрезмерной бюрократии.

Эксперты советуют защищать свою репутацию, если человека обвинили в оскорблении другого. Стоит подавать встречное заявление за ложное обвинение – по-немецки falsche Verdächtigung – или за клевету – Verleumdung.

Напомним, в январе было принято решение о депортации из Польши 56-летней украинки, которая после инцидента во время допроса в качестве свидетеля начала оскорблять переводчицу и использовать в ее адрес нецензурную лексику. После этого полиция задержала ее, обвинив в оскорблении лица, помогавшего государственным служащим при исполнении служебных обязанностей.