Жінка отримала підозру лише через повідомлення від німця

Законодавство Німеччини дозволяє відкривати провадження проти людини лише через скаргу на неї. Звичайно, правоохоронці перевіряють факти. Але українка повідомила про випадок, якого точно не було, але офіційний лист від поліції вона вже отримала. Про це жінка написала в Threads, а її історію поширили в спільноті "Love Ukraine. Наші за кордоном".

Як пишуть у ЗМІ, жінка працює у фітнес-клубі. Одного дня до закладу прийшов чоловік, який чомусь вирішив, що українка з колегою говорила про нього в негативному контексті й у розмові словесно образила його. Чоловік звернувся до поліції, внаслідок чого працівниця отримала припис.

Тепер жінка змушена шукати адвоката й доводити, що не ображала чоловіка. Вона сама переконана, що жодного слова в його бік вона не говорила. Проте справа відкрита й поліція була змушена відреагувати. Доказів протиправної поведінки правоохоронці, звісно ж, не знайшли.

З'ясувалося, що чоловіка в цьому фітнес-залі вже знають. Він кілька разів конфліктував у закладі. Раніше він неправомірно звинуватив персонал у таємній зйомці. Через це німець отримав заборону на відвідування закладів мережі, але ігнорує її.

Зазначимо, що поліція не могла ігнорувати, здавалося б, незначне правопорушення. Усе через те, що "образа особистості" в німецькому законодавстві є кримінальним порушенням. Проте розслідування таких справ часто затягується через надмірну бюрократію.

Експерти радять захищати свою репутацію, якщо людину звинуватили в образі іншої. Варто подавати зустрічну заяву за неправдиве звинувачення – німецькою мовою falsche Verdächtigung – або за наклеп – Verleumdung.

Нагадаємо, у січні вирішили депортувати з Польщі 56-річну українку, яка після інциденту під час допиту її як свідка почала ображати перекладачку та вживати на її адресу нецензурну лексику. Після цього поліція затримала її, звинувативши в образі особи, яка допомагала державним службовцям під час виконання службових обов'язків.