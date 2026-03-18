Распространение данных и обвинения: какие законы нарушил Гороховский, опубликовав фото клиентки

Законодательство Украины защищает банковскую тайну. Поэтому любое распространение информации банка о клиенте является неправомерным.

Что говорят в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека о распространении данных клиентки Monobank?

Гражданский кодекс, Закон о банках и банковской деятельности и утвержденные Национальным банком Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны запрещают распространять любую информацию о клиентах. Поэтому владелец Monobank Олег Гороховский фактически нарушил закон, когда опубликовал в сети фото клиентки и еще и без приговора суда определил, что она якобы коллаборационистка. Об этом говорится в ответе Офиса омбудсмена по правам человека на запрос "Радио Свобода".

Так по правилам, установленными в законодательстве, банки должны обеспечивать хранение и защиту информации. За ее раскрытие и опубликование может быть предусмотрена ответственность.

За незаконное распространение конфиденциальной информации ответственность присуждается по статье 182 Уголовного кодекса, где говорится о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Заметим! Санкции статьи предусматривают штраф от 500 до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Секретариат омбудсмена также отметил, что владелец банка употребил против клиентки слово "коллаборационистка", хотя нет ни одного официального решения суда по этому поводу. Поэтому согласно презумпции невиновности, девушку нельзя обвинять в уголовном правонарушении.

Распространение в публичном пространстве в отношении лица формулировок вроде "коллаборационистка" при отсутствии обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, может вызвать обоснованные предостережения, учитывая принцип презумпции невиновности, закрепленный в статье 62 Конституции Украины,

– говорится в ответе на запрос.

Учитывая это, девушка вполне имеет право обращаться в полицию с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни, а также подать гражданский иск по статьям о защите чести, достоинства и деловой репутации, защите личной жизни и возмещении морального вреда.

Что предшествовало?