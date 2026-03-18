Що кажуть в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини про поширення даних клієнтки Monobank?

Цивільний кодекс, Закон про банки та банківську діяльність і затверджені Національним банком Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці забороняють поширювати будь-яку інформацію про клієнтів. Тому власник Monobank Олег Гороховський фактично порушив закон, коли опублікував в мережі фото клієнтки та ще й без вироку суду визначив, що вона нібито колаборантка. Про це йдеться в відповіді Офісу омбудсмана з прав людини на запит "Радіо Свобода".

Так за правилами, встановленими в законодавстві, банки повинні забезпечувати зберігання та захист інформації. За її розкриття та публікування може бути передбачена відповідальність.

За незаконне поширення конфіденційної інформації відповідальність присуджується за статтею 182 Кримінального кодексу, де йдеться про порушення недоторканності приватного життя.

Зауважимо! Санкції статті передбачають штраф від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Секретаріат омбудсмана також зауважив, що власник банку вжив проти клієнтки слово "колаборантка", хоча немає жодного офіційного рішення суду щодо цього. Відтак згідно з презумпцією невинуватості, дівчину не можна звинувачувати в кримінальному правопорушенні.

Поширення у публічному просторі щодо особи формулювань на кшталт "колаборантка" за відсутності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, може викликати обґрунтовані застереження з огляду на принцип презумпції невинуватості, закріплений у статті 62 Конституції України,

– йдеться в відповіді на запит.

Враховуючи це, дівчина цілком має право звертатися до поліції із заявою про порушення недоторканності приватного життя, а також подати цивільний позов за статтями про захист честі, гідності та ділової репутації, захист особистого життя та відшкодування моральної шкоди.

Що передувало?