Чтобы не пропали выплаты: как пенсионеру проверить, прошел ли он идентификацию в 2026 году

Для продолжения выплат в 2027 году некоторым пенсионерам необходимо пройти идентификацию. В Пенсионном фонде пояснили, на каком ресурсе это можно сделать.

Как проверить, прошел ли пенсионер процедуру идентификации?

ПФУ разработал удобный сервис "Моя идентификация". На нем человек может увидеть, когда он проходил процедуру и нужно ли ему это делать в 2026 году. Об этом написали на сайте Главного управления ПФУ в Житомирской области.

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Проверить данные о себе пенсионер может на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. У каждого украинца, уже получившего статус пенсионера, там есть электронный кабинет.

Авторизовавшись на сайте, человек может увидеть дату последней идентификации, как и где она была проведена, а также данные банковского учреждения.

Сервис позволяет легко убедиться, что идентификация личности проведена, что является основанием для продолжения выплат,

– отметили в ПФУ.

В первую очередь пенсионер должен авторизоваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого можно использовать квалифицированную электронную подпись, Дия.Подпись или воспользоваться ID.GOV.UA.

Рубрика "Моя идентификация" расположена в меню слева. Именно туда и нужно перейти.

Важно, что если данные пенсионера не отображаются в личном кабинете, то человеку следует обновить страницу, например, с помощью клавиши F5 на клавиатуре.

Как проверить, прошел ли пенсионер идентификацию: смотрите видео

Добавим, что не все пенсионеры должны проходить физическую идентификацию. Закон определяет перечень граждан, которые не обязаны проходить эту процедуру. Так, в Минсоцполитики сообщили, что от такой обязанности освобождаются те, кто лично получает пенсию в банке, периодически обращается в сервисный центр ПФУ или пользуется электронными сервисами с электронной подписью.

А вот обязательно до 31 декабря текущего года пройти идентификацию должны пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них и не сообщившие об этом в органы Пенсионного фонда. Также такое требование предъявляется к украинцам пенсионного возраста, проживающим за рубежом.

Если они не пройдут идентификацию, выплату пенсии могут временно приостановить до подтверждения личности.

Однако, если ПФУ уведомил о необходимости пройти идентификацию, то лучше сделать это как можно скорее предложенным способом.

Помимо проверки даты последней идентификации, в личном кабинете на портале ПФУ можно просмотреть информацию о назначенной пенсии, страховом стаже, электронном пенсионном деле, а также подать отдельные заявления в Пенсионный фонд без личного посещения его сервисного центра.

Что стоит знать о пенсиях в 2026 году?

Работающие пенсионеры могут получать меньшие пенсионные выплаты из-за того, что при начислении доплат и надбавок учитывается их статус работающего лица. В частности, после трудоустройства человек может лишиться права на некоторые доплаты, которые назначаются только неработающим пенсионерам. В то же время после увольнения выплаты могут быть пересмотрены, если пенсионер сообщит о смене своего статуса в Пенсионный фонд.

Уже с июля в Украине увеличится минимальный размер пенсионного обеспечения для лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о людях с инвалидностью, в отношении которых законом установлены гарантированные минимальные размеры пенсий. В зависимости от группы инвалидности выплаты составят более 12 тысяч гривен, а для отдельных категорий — еще больше.