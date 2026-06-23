Раздел имущества в ипотеке: можно ли его законно разделить при разводе

Украинка обратилась в суд с просьбой признать её право на половину дома, приобретённого в браке. Мужчина настаивал, что дом является его личной собственностью и что женщина обязана выселиться после развода.

Признал ли Верховный Суд совместное право на имущество?

Как следует из материалов дела, брак мужчины и женщины был зарегистрирован в 1989 году. В 2008 году супруги приобрели дом на общие средства, но зарегистрировали его на имя мужа. В результате женщина могла доказать свое право на половину имущества только через суд. Однако одна деталь, которая выяснилась в ходе рассмотрения дела № 446/1842/18, могла помешать разделу имущества.

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Женщина рассказывала, что муж фактически выгонял ее из дома, который они приобрели вместе в браке. Именно поэтому она считала, что имеет право на половину дома, который должен признаваться совместным имуществом супругов.

Выяснилось, что дом был приобретен на средства кредита, который муж взял на себя. Дом долгое время находился в ипотеке, а в 2018 году деньги с семьи через суд требовал уже новый кредитор.

Далее женщина подала иск о разделе имущества супругов. В свою очередь кредитор утверждал, что таким образом семья пыталась не допустить обращения взыскания и помешать исполнению будущего судебного решения о взыскании задолженности.

Иск женщины, несмотря ни на что, поддержал суд первой инстанции. В суде подтвердили, что женщина имеет право на половину дома, поскольку он был приобретен в браке.

Жалобу подало лицо, ставшее кредитором. Оно ссылалось на то, что не было привлечено к рассмотрению дела, хотя является заинтересованной стороной.

Во Львовском апелляционном суде такие доводы поддержали и в связи с этим отменили предыдущее решение. Судья признал, что супруги действительно воспользовались ситуацией и разделили имущество с целью уклонения от выполнения обязательств перед кредитором. И все это при том, что женщина знала о существовании кредита. Таким образом, в решении суда первой инстанции были нарушены права и интересы кредитора.

Точку поставил Верховный Суд

Верховный Суд постановил оставить в силе раздел имущества, как это было решено судом первой инстанции. Он сослался на статью 60 Семейного кодекса Украины о презумпции совместного права собственности супругов на имущество. Согласно правилам, тот из супругов, кто оспаривает право на совместное владение, должен доказать, почему другой не имеет такого права.

Данное дело отличалось от других подобных дел наличием ипотеки на дом. Важно то, что переход имущества к другому лицу не прекращает действие ипотеки. В таком случае всю ответственность по кредитному договору несет уже новый владелец имущества.

Поэтому женщина в соответствии с законом имела полное право получить часть дома, несмотря на необходимость выплачивать долг. Ипотека не препятствует разделу имущества, если суд определил такое право супругов или бывших супругов.

При этом суд учел, что на момент передачи дома в ипотеку он уже принадлежал супругам на праве совместной собственности.

При этом Верховный Суд установил, что в апелляционном суде не были проверены обстоятельства, касающиеся предварительной договоренности сторон с целью уклонения от ответственности по кредитному договору. То есть такие выводы совершенно не имели под собой оснований.

Фактически Верховный Суд разрешил женщине владеть половиной дома, несмотря на то, что он находился в ипотеке. Такое решение в равной степени защищает права совладельцев имущества и кредитора. Верховный Суд признал справедливость решения коллег из Каменка-Бугского районного суда.

Что нужно знать владельцам и супругам о разделе имущества?

Супруги имеют право самостоятельно договориться о разделе совместной собственности или обратиться в суд. Разделу подлежат квартиры, дома, земельные участки, транспорт и другое имущество, приобретенное в браке, если оно не относится к личной частной собственности одного из супругов.

Если согласия между супругами нет или раздел технически невозможен, спор решается в судебном порядке с учетом прав всех совладельцев.