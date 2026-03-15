Суд между военным и частью: как успешно защитить свои права
- В Украине увеличивается количество судебных споров, где военные части выступают ответчиками, и выиграть суд против них возможно при надлежащей подготовке.
- Основные случаи, когда военные обращаются в суд, касаются неправильного расчета или невыплаты денежного обеспечения, социальных гарантий, и обжалования приказов.
В Украине возросло количество судебных споров, в которых воинские части выступают ответчиками. Судебная практика давно показала, что тезис о "бесперспективности судебного процесса с воинской частью" на самом деле миф.
Возможно ли выиграть суд против воинской части?
Конституция Украины гарантирует каждому право на судебную защиту прав и свобод. Не исключением являются и правоотношения в сфере обороны государства. Эксперты говорят, что шанс на успех в таких делах существует, но он зависит от правильной квалификации, готовой доказательной базы и корректного определения юрисдикции. Об этом рассказала адвокат бюро Романа Сацыка Мария Ганина.
Как отмечает Мария, чаще всего военные обращаются в суд, когда:
- военная часть не выплатила или неправильно рассчитала денежное обеспечение;
- защитник требует дополнительного вознаграждения;
- воин отстаивает право на единовременную денежную помощь или социальные гарантии;
- требуется обжалование приказов.
Эти действия регулируются законом, а их невыполнение является основанием для обращения в административный суд.
Эксперт напомнила, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия.
В таких случаях "юридическое преимущество" воинской части нивелируется. Нередко суд доказывает обязательства подразделения Сил обороны по начислению и выплатам.
Наравне с административными в судах часто рассматривают гражданские споры. Так доказывается факт проживания и пребывания физического лица на иждивении, с которым тесно связано получение единовременной денежной помощи.
С помощью суда родственники военных часто отстаивают объявления военнослужащего умершим, когда невозможно отыскать или эвакуировать тело.
Анализ судебной практики свидетельствует, что судебные споры с военными частями имеют реальные шансы на положительный результат. Особенно это касается административных исков относительно денежного обеспечения и социальных выплат, где наличие надлежаще оформленных справок, приказов, расчетов и других подтверждающих документов существенно повышает вероятность удовлетворения иска,
– отметила Мария Ганина.
Важно, что во время судебных разбирательств нужно правильно квалифицировать спорные отношения и ссылаться на специальное законодательство – в частности Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Именно системная подготовка дает положительный общий результат во время суда против воинских частей.
Поэтому все больше случаев показывают, что военная часть, хотя и является субъектом публичного права, но все же должна выполнять общие правила ответственности. Шанс воинов и их адвокатов на успех в таких спорах вполне реален.
Судебные заседания с участием военных?
Военный, который находился в российском плену, отсудил у воинской части один миллион гривен. Защитник подписал контракт в 2022 году, участвовал в боевых действиях, но в 2023 году попал в плен и провел там около двух лет. После освобождения он обратился за одноразовой денежной помощью, предусмотренную постановлением Кабмина. Однако часть отказала из-за того, что военный воевал только 77 дней вместо шести месяцев. Тогда уже через суд удалось доказать право защитника на получение всей суммы.
Верховный Суд рассмотрел дело военнослужащего подразделения ПВО, который пытался получить статус УБД. Судьи отметили, что для получения статуса важно доказать именно участие в боевых операциях или выполнения задач в зоне соприкосновения с врагом. Только служба в подразделениях не всегда является достаточным основанием для получения УБД.