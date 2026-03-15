Суд между военным и частью: как успешно защитить свои права

В Украине возросло количество судебных споров, в которых воинские части выступают ответчиками. Судебная практика давно показала, что тезис о "бесперспективности судебного процесса с воинской частью" на самом деле миф.

Возможно ли выиграть суд против воинской части?

Конституция Украины гарантирует каждому право на судебную защиту прав и свобод. Не исключением являются и правоотношения в сфере обороны государства. Эксперты говорят, что шанс на успех в таких делах существует, но он зависит от правильной квалификации, готовой доказательной базы и корректного определения юрисдикции. Об этом рассказала адвокат бюро Романа Сацыка Мария Ганина.

Смотрите также Увольнение со службы из-за пенсии: позволяет ли это закон во время войны

Как отмечает Мария, чаще всего военные обращаются в суд, когда:

военная часть не выплатила или неправильно рассчитала денежное обеспечение;

защитник требует дополнительного вознаграждения;

воин отстаивает право на единовременную денежную помощь или социальные гарантии;

требуется обжалование приказов.

Эти действия регулируются законом, а их невыполнение является основанием для обращения в административный суд.

Эксперт напомнила, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия.

В таких случаях "юридическое преимущество" воинской части нивелируется. Нередко суд доказывает обязательства подразделения Сил обороны по начислению и выплатам.

Наравне с административными в судах часто рассматривают гражданские споры. Так доказывается факт проживания и пребывания физического лица на иждивении, с которым тесно связано получение единовременной денежной помощи.

С помощью суда родственники военных часто отстаивают объявления военнослужащего умершим, когда невозможно отыскать или эвакуировать тело.

Анализ судебной практики свидетельствует, что судебные споры с военными частями имеют реальные шансы на положительный результат. Особенно это касается административных исков относительно денежного обеспечения и социальных выплат, где наличие надлежаще оформленных справок, приказов, расчетов и других подтверждающих документов существенно повышает вероятность удовлетворения иска,

– отметила Мария Ганина.

Важно, что во время судебных разбирательств нужно правильно квалифицировать спорные отношения и ссылаться на специальное законодательство – в частности Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Именно системная подготовка дает положительный общий результат во время суда против воинских частей.

Поэтому все больше случаев показывают, что военная часть, хотя и является субъектом публичного права, но все же должна выполнять общие правила ответственности. Шанс воинов и их адвокатов на успех в таких спорах вполне реален.

