Заключение ВВК есть, а с учета не снимут: почему суд не поддержал мужчину в Харькове

В Харькове мужчина пытался обжаловать по его мнению неправомерное содержание на воинском учете после заключения ВВК о непригодности к службе. В ТЦК не удалили информацию о мужчине и даже не отреагировали на его обращение.

Что известно об иске о неисключении с воинского учета по решению ВВК?

Из-за бездействия территориального центра комплектования непригодный к службе мужчина считался военнообязанным. Однако он обжаловал через суд безосновательное внесение в реестр "Оберег". Об этом говорится в материалах дела №520/15152/25.

Смотрите также Розыск ТЦК незаконный, но все решает суд: возможно ли убрать красную отметку в Резерв+

Так мужчина стал одним из тех, кого не исключают с учета даже после соответствующего решения военно-врачебной комиссии. ТЦК не изменил данные о непригодности к военной службе.

Суд в Харькове признал, что такое нарушение было, однако проверил, могли ли данные мужчины обновиться автоматически. Выяснилось, что еще в марте 2022 года истец прошел ВВК и получил заключение о непригодности. В 2025 году он пытался получить подтверждение в электронной системе и сформировал выписку. Там было написано, что человек до сих пор остается военнообязанным, а решение ВВК в реестр не добавилось.

Мужчина обратился в ТЦК с заявлением и копиями документов. Ответа не дождался. Суд не увидел в этом каких-либо доказательств, что дело рассмотрели и отреагировали на него. Так бездействие органа было признано. Однако отдельно его внимание сосредоточилось на том, что ответчик – то есть ТЦК – и не получил должным образом корреспонденцию.

Решающим для окружного суда было то, что человек не заявил о повторном прохождении ВВК, который был нужен для завершения процедуры признания непригодности. А справка ВВК, которую предоставил истец, была действительна только 6 месяцев и на момент обращения уже не действовала.

Мужчина также не предоставил свидетельство о болезни, которое необходимо для установления непригодности к военной службе.

Поэтому учитывая отсутствие ряда документов, иск удовлетворили частично. Бездействие ТЦК действительно было незаконным. Так служащие должны рассмотреть заявление мужчины повторно и вынести решение об исключении мужчины с воинского учета или оставления ему статуса военнообязанного.

Что важно помнить перед обжалованием действий?

Это дело является показательным для людей, которые планируют обжаловать пребывание на воинском учете. Перед подачей заявления стоит проверить актуальность всех документов, удостовериться, что все доказательства бездействия ТЦК есть, а также быть готовым отвечать на вопросы суда.

Противоправными действия ТЦК могут считаться, если человека взяли на учет, но законных оснований для этого не было. Как рассказывают эксперты Юридической компании Inseinin, часто ТЦК восстанавливают на учете мужчин, которые не могут служить по состоянию здоровья или из-за судимости.

Но спасти ситуацию могут любые письменные документы о факте исключения с воинского учета в прошлом, там должно быть написано основание для исключения или соответствующее решение.

В соответствии с правилами воинского учета взятие на воинский учет происходит при личном присутствии лица и после прохождения ВВК. Нарушение такой процедуры, может быть дополнительным основанием для обращения в суд,

– отметили юристы.

Что известно об отсрочках в 2026 году?

Отсрочка из-за ухода за нетрудоспособным лицом может не продлиться автоматически, если в государственных реестрах отсутствуют или устаревшие данные. В таком случае нужно проверить информацию, обратиться в органы соцзащиты или Пенсионного фонда и подать документы через ЦНАП. Также автопродление не сработает, если система определит другого смотрителя.

Мужчины, которые учатся, могут получать отсрочку даже после 25 лет, если придерживаются последовательности образования. Такое право имеют только студенты дневной формы и те, кто получает первое образование.

В 2026 году отсрочку и бронирование могут не предоставить по ряду причин, среди которых неактуальные или отсутствуют военно-учетные данные, несоответствие предприятия критериям или превышение квоты. Также важны официальное трудоустройство и достаточный уровень зарплаты.