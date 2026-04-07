Обновленные правила взыскания долгов: Рада оцифровала этапы исполнительного производства

На заседании Верховной Рады народные депутаты приняли евроинтеграционный Закон об усовершенствовании порядка исполнения судебных решений и решений других органов. Теперь исполнительные производства должны быть цифровизированы, что позволит выявлять имущество должников и мгновенно снимать аресты, когда задолженность уже погашена.

Что предусматривает законопроект №14005?

Во вторник, 7 апреля, за цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства, оптимизацию стадий и сроков проголосовали в целом 250 народных избранников. Об этом написал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Законопроект долго не могли принять, хотя он входит в число предусмотренных по программе финансовой поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility.

Народные депутаты внесли соответствующие изменения в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Украины, а также в несколько законов, связанных с банками, нотариатом, ипотекой, недвижимостью и исполнительным производством.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, законопроект позволит расширить функционал автоматизированной системы исполнительного производства. По плану должна улучшиться и автоматизироваться коммуникация исполнителей с государственными органами, банками и финучреждениями.

Кроме того, Единый реестр должников должны связать с другими реестрами. Законодательные изменения предусматривают, что человеку могут отказать в отчуждении или залоге имущества, если у него есть финансовые долги. Исключение – предусмотренные законом случаи.

Так нотариусы не смогут заключать договоры купли-продажи или дарения, связанные с должником. Банки будут блокировать некоторые его операции. А Сервисным центрам МВД запретят переоформлять транспорт владельца, который имеет долги.

Важно! Закон не имеет норм по изъятию или продаже единственного жилья. А любые взыскания так и будут происходить только согласно решению суда.

Когда долг будет погашен и средства поступят на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, то система самостоятельно сделает сообщение о том, что долг уплачен. Тогда данные о человеке должны удалить из Единого реестра должников и снять ареста со счетов или ценных бумаг гражданина.

