Быстрое и прозрачное получение исполнительных документов: в Дії приглашают протестировать услугу

В Дії решили цифровизировать исполнение судебных решений. Первых добровольцев приглашают попробовать услугу, которая пока доступна только для бета-тестирования.

Что известно о тестировании исполнительных документов в Дії?

Получение исполнительного документа – это основание для исполнения решения суда. В Дії решили его цифровизировать так, что его получение заняло у пользователя всего несколько минут. Об этом сообщили представители портала в Телеграме.

Исполнительные документы бывают разные. Это и решение о принудительном взыскании средств, имущества и других действий в отношении должника. В Дії рассказывают, что хотят сделать так, чтобы процесс получения и подачи исполнительных документов стало удобным и полностью прозрачным.

Вместо визитов в суд, ожидания в очередях и бумажной переписки с исполнителями – несколько кликов в приложении Дія,

– говорится в сообщении.

После модернизации системы люди смогут легко получить документ онлайн, а также автоматически заполнять заявление и отслеживать статус исполнения решения в своем смартфоне.

Сейчас Дия нуждается в помощи тестировщиков, которые рассказали, хорошо ли работает услуга. Чтобы принять участие нужно:

быть гражданином Украины;

иметь РНОКПП (идентификационный код);

иметь судебное решение, которое вступило в законную силу и требует принудительного исполнения.

Для участия в бета-тестировании нужно записаться по ссылке на портале Дія.



Простые шаги для регистрации на бета-тестирование услуги / Скриншот

Стоит отметить! К исполнительным документам относятся, в частности, исполнительные листы, судебные приказы, постановления суда или органов власти, которые передаются исполнителю для взыскания средств или выполнения обязательств. В статье 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" говорится о том, что исполнительный документ могут выдавать в форме электронного документа, на который наложена квалифицированная электронная подпись в соответствии с законами Украины.

