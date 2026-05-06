Борьба с коррупцией: нардеп рассказал, как искусственный интеллект может помочь в бронировании

Уменьшить коррупционные риски в процессе бронирования возможно при одном условии – если человеческое влияние станет меньше. Например, народный депутат от "Слуги народа" предлагает привлечь к работе искусственный интеллект.

Как можно изменить бронирование в лучшую сторону?

Сейчас территориальные центры комплектования работают со Службой безопасности Украины, когда проверяются предприятия для установления критичности. Поэтому риск коррупции уже меньше, но можно внести еще более эффективные изменения. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

По словам Горбенко ТЦК уже проводят проверки на предприятиях, чтобы выдавать решение о бронировании более взвешенно. В дальнейшем условия для критичности предприятий могут даже увеличить. Таким образом можно будет убрать проблему "фейкового" бронирования и злоупотреблений, если работа таких предприятий не соответствует нормам.

Если министр обороны подойдет к делу со своим цифровым ноу-хау, то точно через искусственный интеллект можно убрать все коррупционные риски по бронированию. Но всем надо признать (особенно власти), что предоставление возможности для бронирования – это единственная возможность сейчас выжить предприятиям и экономике,

– отметил Руслан Горбенко.

Поэтому, по его мнению, нельзя лишать бизнес права бронировать своих сотрудников. Но уровень проверки и новые серьезные критерии критичности помогли бы принимать правильные решения. А это в свою очередь было бы хорошо для полноценного формирования бюджета страны, который мог бы обеспечивать сектор безопасности.

Как сейчас определяется критичность предприятий?

Согласно постановлению Кабинета Министров №76, некоторые предприятия, необходимые для обороны государства или жизнеобеспечения территориальной общины, могут бронировать своих работников.

Предприятие признается критическим, когда средняя зарплата достигает уровня 21 600 гривен, а также нет долгов по уплате налогов.

Кроме того, за год учреждение, которая претендует на получение статуса, должна платить около 1,5 миллиона евро налога и иметь значительную валютную выручку.

Что известно о правилах отсрочек и бронирования в 2026 году?

В Верховной Раде планируют создать единую систему отсрочек и бронирования от мобилизации, чтобы упорядочить все основания и избежать путаницы. Таким образом процесс хотят сделать более прозрачным и понятным как для граждан, так и для государственных органов.

В 2026 году отсрочку от мобилизации могут не предоставить, если человек не подтвердил основания или потерял право на нее. Также проблемы возникают, если данные не обновлены или есть нарушения воинского учета. Решение в каждом случае принимается индивидуально на основе поданных документов.

Информация о так называемой "мобилизационной лотерее" не соответствует действительности, такие идеи не рассматриваются на официальном уровне. Зато мобилизация и в дальнейшем будет происходить по действующим правилам и процедурам.