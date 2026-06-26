"Это правовая ловушка": почему семьи с особенными детьми не могут вернуть отцов из армии

В Украине возникла правовая проблема, на которую стоит обратить внимание. В настоящее время закон не предусматривает освобождение от военной службы для родителей, имеющих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Теперь это возможно только при условии отсутствия других членов семьи, которые могли бы воспитывать ребёнка. Хотя до 2024 года государство справедливо считало, что важнее, чтобы родители были рядом со своими детьми.

Юристы обращают внимание на то, что родители детей с инвалидностью не могут уволиться из армии

Ранее мужчины, являющиеся отцами несовершеннолетних детей с инвалидностью, имели право как получить отсрочку по этому основанию, так и уволиться с военной службы для ухода за ребенком. Однако адвокат Дарья Тарасенко в комментарии 24 Каналу рассказала, что с 18 мая 2024 года в закон были внесены изменения, и право на отсрочку осталось, но право на увольнение с военной службы фактически было отменено.

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По словам эксперта, норма об увольнении несколько изменилась, и теперь в законе говорится, что родители-военнослужащие "особенных детей" имеют право уволиться при условии, что у них есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью и нет других лиц, обязанных воспитывать такого ребенка.

То есть, если у ребенка есть мать, то отец все же должен служить. Но при этом, по словам адвоката, законодатель не учитывает состояние здоровья такой матери, ее физические возможности, наличие других детей (даже здоровых). У многих семей в таких случаях наступает лишь отчаяние из-за абсурдности ситуации.

Дарья Тарасенко Адвокат На сегодняшний день существует законопроект, призванный "открутить" всё назад и вернуть родителям несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью право уволиться. Но по информации, полученной нами от автора законопроекта, всё это блокирует Министерство обороны.

В ведомстве отвечают единодушно: нельзя вернуть родителям детей с инвалидностью возможность уходить с военной службы, так как это негативно повлияет на обороноспособность государства и приведет к оттоку значительного числа военнослужащих.

Однако Дарья Тарасенко отметила, что никаких конкретных цифр о том, сколько военных в таком случае уйдет со службы, в Минобороны не называют, а потому есть подозрение, что вообще никто не проводит таких расчетов. Вероятно, количество военных, у которых есть дети с инвалидностью, на самом деле невелико.

Те, кто хотел, те, собственно, и оформили отсрочку. К 2024 году все успели уволиться. И на сегодняшний день родители, у которых есть ребенок с инвалидностью и которые сейчас находятся на военной службе, это либо те, кто добровольно пошли служить и считали, что всегда могут вернуться, потому что у них есть право на увольнение, либо те, у кого инвалидность у ребенка установили уже тогда, когда они были военнослужащими,

– уточнила эксперт.

Поэтому, учитывая это, увольнение из армии родителей детей с инвалидностью не должно привести к каким-либо катастрофическим изменениям в численности военнослужащих. Но дома их помощь действительно нужна, поэтому право таких воинов стоит защищать.

Как рассказала Дарья Тарасенко, матери семей, в которых есть дети с инвалидностью, объединились в инициативную группу и пытаются добиться необходимых изменений, привлекая к этому правительство, депутатов и комитет Верховной Рады. Они также хотят, чтобы общество тоже говорило о важности этих изменений. Так появится хотя бы какая-то надежда на поддержку и возможное внесение этих изменений в закон.

Нередки случаи, когда родители детей с инвалидностью нужнее дома, чем в армии

Инициативную группу возглавляет Валерия Калинич. Она рассказала нашей редакции о том, что в Украине действительно много матерей, которые физически не могут воспитывать детей с инвалидностью без мужа. А вернуть его со службы представляется нереальной задачей.

По словам Валерии, норма о том, что не все родители детей с инвалидностью могут уволиться, явно является дискриминацией и нарушением прав наиболее уязвимой категории населения. Для поддержки законопроекта №15057, который призван устранить это неравенство между гражданскими лицами и военнослужащими, нужна максимальная огласка, чтобы власть их услышала и помогла восстановить справедливость.

На самом деле мужчин, у которых есть ребенок с инвалидностью, в ВСУ очень мало, ведь у большинства таких родителей есть отсрочка. Поэтому мы убеждены, что их увольнение существенно не повлияет на обороноспособность страны, тогда как для наших детей — это вопрос выживания,

– говорят члены инициативной группы.

Они также рассказали о матерях, которые сталкиваются с проблемами при воспитании ребенка с инвалидностью без мужа и требуют, чтобы государство разрешило увольнение таких военнослужащих.

Так, Алена Гузенко воспитывает двоих детей, а её муж воюет на фронте с 2022 года. Их 6-летний ребёнок страдает аутизмом подгруппы А, серьёзными множественными нарушениями и нуждается в круглосуточном уходе. Старшая дочь из-за необходимости помогать матери не может учиться и вести беззаботное детство. В результате страдает психика обоих детей: младший ребенок не может полноценно развиваться, а старшая лишена детства, становится замкнутой и теряет успеваемость в школе.

Другая мама — Оксана Винер-Горбенко — тоже имеет двоих детей. Старший сын имеет инвалидность из-за аутизма подгруппы А и страдает другими хроническими заболеваниями. Мужа Оксаны принудительно мобилизовали сотрудники Тернопольского ТЦК, даже после подачи документов на отсрочку. Теперь он не может уволиться.

Таким образом, лишив родителей детей с инвалидностью права на освобождение от военной службы, государство по сути создало для них правовую ловушку, ведь в случае незаконной мобилизации они становятся заложниками обстоятельств. Это само по себе является нарушением прав человека и человеческого достоинства,

– комментирует Оксана Винер-Горбенко.

При этом сын женщины не может обслуживать себя самостоятельно, у самой женщины проблемы со здоровьем, а других родственников, которые могли бы помочь семье, нет. Более того, сын уже забывает отца и не может нормально развиваться.

У Юлии Пилипенко сразу двое детей 5 и 7 лет имеют инвалидность также из-за аутизма группы А. Ранее их отец уже воевал в АТО и вернулся в армию в 2023 году. Мужчина уже трижды был ранен, а ВЛК признала его ограниченно годным.

Сама Юлия имеет много личных диагнозов, однако у нее даже нет возможности пройти полноценное обследование и лечение, поскольку она постоянно занята детьми. Их нужно водить на реабилитацию, занятия и лечение.

Юлия подняла новую волну борьбы за необходимый им законопроект, – говорит Валерия Калинич. В своё время женщина даже объявила голодовку с требованием поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Поэтому отец дома — это не формальность, а в некоторых случаях — полная необходимость для полноценной жизни детей и значительной помощи матерям.