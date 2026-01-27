Не все становится наследством: что получит жена после смерти мужа

После смерти мужа не все имущество автоматически становится наследством. Закон четко разграничивает собственную долю жены в общем имуществе супругов и наследственную массу, на которую могут претендовать другие наследники.

Как наследуется имущество после смерти мужа?

Как отмечают в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины, жена имеет право оформить свою половину общего имущества через нотариуса по письменному заявлению.

Впрочем следует понимать, что это не наследование, а документальное подтверждение уже приобретенных прав в браке. То есть нотариус открывает дело, проверяет брак и правовой режим имущества, информирует других наследников и выдает свидетельство на долю.

Что делает нотариус после смерти мужа или жены?

После смерти мужа или жены нотариус не может ограничиться формальным оформлением документов. Перед выдачей любого свидетельства он обязан уведомить других наследников, которые уже заявили о своих правах.

Важно! Такое информирование осуществляется или письменно по почте, или во время личного обращения наследников с соответствующей фиксацией.

Как объясняют в Минюсте, это необходимо для прозрачности наследственной процедуры: каждый участник должен понимать, какой состав имущества оформляется и в каком объеме. Если кто-то из наследников не согласен с действиями нотариуса или составом имущества, он имеет право обжаловать это в судебном порядке.

Как наследуется имущество, находящееся в ипотеке или под арестом?

Наличие ипотеки или запрета на отчуждение не блокирует автоматически оформление свидетельства. В таких случаях нотариус выдает документ, но в течение двух дней обязан уведомить кредитора или налоговый орган.

Зато арест имущества имеет другие последствия. Если на недвижимость наложен арест, оформление прав приостанавливается. До момента снятия ареста через суд или погашения задолженности, завершить наследственную процедуру невозможно.

Что еще надо знать о наследовании в Украине?