Долг погашен, а имя до сих пор в реестре должников: как это исправить

Даже после погашения задолженности информация в Едином реестре должников может оставаться актуальной. Почему так случается и какие шаги предусмотрены законом для исправления ситуации, читайте далее.

Почему после погашения долга имя остается в реестре должников?

На практике часто случается, что долг уже погашен или исполнительный документ возвращен взыскателю, однако информация о человеке и в дальнейшем остается в Едином реестре должников.

Важно понимать, что само наличие, например, справки об уплате долга не всегда приводит к автоматическому обновлению данных в Реестре. Инициировать исключение записи должен сам должник путем подачи заявления и подтверждающих документов исполнителю.

Обратите внимание! Только после этого информация подлежит официальному обновлению.

Если обязательства выполнены, человек имеет полное право настаивать на приведении государственных данных в соответствие с реальным положением дел.

В каком случае исключают из реестра должников?

Единый реестр должников работает как часть системы исполнительного производства и наполняется автоматически после открытия дела. В то же время закон четко определяет случаи, когда сведения должны быть исключены согласно статьей 39 Закона:

после полного погашения задолженности;

окончания исполнительного производства;

возврата исполнительного документа.

Обратите внимание! Для этого исполнитель обязан вынести соответствующее постановление.

В то же время такая ситуация не является формальностью, ведь наличие записи может затруднять финансовые операции, блокировать отчуждение имущества или стать основанием для отказа в государственной регистрации прав.

