Почему после погашения долга имя остается в реестре должников?
На практике часто случается, что долг уже погашен или исполнительный документ возвращен взыскателю, однако информация о человеке и в дальнейшем остается в Едином реестре должников.
Интересно Налоговые долги ФЛП: какое имущество не могут взыскать
Важно понимать, что само наличие, например, справки об уплате долга не всегда приводит к автоматическому обновлению данных в Реестре. Инициировать исключение записи должен сам должник путем подачи заявления и подтверждающих документов исполнителю.
Обратите внимание! Только после этого информация подлежит официальному обновлению.
Если обязательства выполнены, человек имеет полное право настаивать на приведении государственных данных в соответствие с реальным положением дел.
Проблеми з боргами? Банкрутство – законний спосіб почати все заново. ЮК "Звільнимо" – це 100% гарантія й кваліфіковані юристи, що працюють на результат. Не дозволяйте боргам взяти верх над вашим життям – довірте справу експертам.
В каком случае исключают из реестра должников?
Единый реестр должников работает как часть системы исполнительного производства и наполняется автоматически после открытия дела. В то же время закон четко определяет случаи, когда сведения должны быть исключены согласно статьей 39 Закона:
- после полного погашения задолженности;
- окончания исполнительного производства;
- возврата исполнительного документа.
Обратите внимание! Для этого исполнитель обязан вынести соответствующее постановление.
В то же время такая ситуация не является формальностью, ведь наличие записи может затруднять финансовые операции, блокировать отчуждение имущества или стать основанием для отказа в государственной регистрации прав.
Что еще следует знать о долгах в Украине?
В случае принятия наследства наследники приобретают не только имущественные активы умершего, но и его долговые обязательства. В то же время такая ответственность не является безграничной: наследники отвечают за долги наследодателя исключительно в пределах стоимости имущества, которое фактически перешло к ним в наследство.
Вместе с тем закон устанавливает четкие исключения. В состав наследства не входят обязательства, тесно связанные с личностью умершего, в частности личные неимущественные права, обязанность по уплате алиментов, а также права и требования, касающиеся возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью. Такие правоотношения прекращаются со смертью лица и не могут быть возложены на наследников.