Проблемы с выплатой кредита: какие решения предусмотрены на время военного положения

Во время военного положения кредитные обязательства для граждан не отменены, однако государство и финансовые учреждения предусмотрели ряд механизмов, которые позволяют заемщикам урегулировать долги без дополнительного финансового давления.

Из-за потери работы, доходов или бизнеса многие заемщики оказались в ситуации, когда своевременные выплаты по кредитам стали невозможными. Осознавая масштаб проблемы, государство ввело специальные механизмы, пишет 24 Канал.

Они позволяют временно урегулировать долговые вопросы без жесткого давления со стороны банков и МФО. Ключевым решением стало освобождение от ответственности за просрочку денежных обязательств, предусмотренное нормами Гражданского кодекса и Законом №2120.

Справочно: На период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения кредиторам запрещено начислять штрафы, пеню и повышать процентные ставки.

Фактически это означает "паузу" в санкциях: долг не растет из-за финансовых наказаний, а любые попытки их взыскания могут быть обжалованы в правовом поле.

Какова специфика кредитов для военнослужащих?

Отдельные решения предусмотрены для военнослужащих: на время службы по кредитам не начисляются ни штрафы, ни проценты. В то же время закон не отменяет сами обязательства, ведь крупные кредиты на жилье или автомобиль только откладываются.

Справочно: это регулируется согласно Закону № 2011-ХІІ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Для гражданских лиц действует тот же принцип: ответственность временно снята, но после завершения военного положения вопрос выплат снова станет актуальным, поэтому воспользоваться предоставленными механизмами стоит уже сейчас.

Могут ли реструктуризировать кредит или долг?