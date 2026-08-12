Больше – нельзя: адвокат назвала основные документы, которые требуются для приема на работу

Трудовое законодательство предусматривает четкий перечень документов, которые работодатель принимает от будущего сотрудника. Любые документы, которые компания требует "потому что так принято", человек не обязан предоставлять.

Основные документы, что необходимы для приема на работу

При приеме на работу нового сотрудника компания должна запрашивать документы, предусмотренные законодательством. Требовать другие сведения и документы запрещает статья 25 Трудового кодекса. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и руководитель Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Среди сведений, которые запрещено запрашивать при приеме на работу, – данные о партийной или национальной принадлежности, происхождении или регистрации места жительства или пребывания.

Дина Дрижакова Адвокат, руководитель Prima Leader Group Как правило, при заключении трудового договора работодатель может требовать документы, необходимые для идентификации личности и оформления трудовых отношений, а также документы об образовании, квалификации или состоянии здоровья – если их предоставление необходимо именно для конкретной должности и предусмотрено законодательством.

То есть работодателю необходимы базовые документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

при необходимости – документы об образовании или профессиональной квалификации;

документы о воинском учете, в случаях, предусмотренных законодательством.

Другие документы для приема на работу могут требоваться только в том случае, если обязанность их представления прямо установлена законом для конкретной должности или вида работы.

По словам эксперта, для отдельных профессий действительно могут устанавливаться иные требования. Например, работодатель может на законных основаниях требовать медицинскую справку, специальное разрешение, сертификат или иной документ, если без него лицо не имеет права занимать соответствующую должность.

В то же время работодатель не имеет права без законных оснований требовать чрезмерное количество личных документов или информации, не связанной с трудоустройством,

– уточняет Дина Дрижакова.

В случаях, когда работодателя интересуют, например, ваши документы о семейном положении, личная переписка, политические взгляды или другие сведения, стоит прямо у него спросить: какой нормой закона предусмотрена обязанность кандидата их предоставить.

Напомним, украинцы стали чаще задумываться о смене работы. Перейти на новое место работы в этом году готовы 38% граждан. Главная причина – размер зарплаты.

Уже 84% тех, кто рассматривает возможность смены работы, ищут в первую очередь более высокую зарплату. Также важны условия труда, карьерный рост и гибкий удаленный формат работы.

В то же время работодатели сталкиваются с дефицитом кадров: 78% компаний заявили о нехватке сотрудников, а 72% уже сообщили о повышении зарплат для удержания и привлечения персонала.