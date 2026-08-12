Базові документи, що необхідні для прийняття на роботу

Під час прийманя на роботу нового співробітника компанія має вимагати документи, які передбачені законодавством. Вимагати інші відомості й папери забороняє стаття 25 Кодексу законів про працю. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат і керівник Prima Leader Group Діна Дрижакова.

Серед інформації, які заборонено запитувати при прийманні на роботу є дані про партійну чи національну належність, походження або реєстрацію місця проживання чи перебування.

Діна Дрижакова Адвокат, керівник Prima Leader Group Як правило, під час укладення трудового договору роботодавець може вимагати документи, необхідні для ідентифікації особи та оформлення трудових відносин, а також документи про освіту, кваліфікацію чи стан здоров’я – якщо їх подання необхідне саме для конкретної посади та передбачене законодавством.

Тобто роботодавцю необхідні базові документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

за потреби – документи про освіту чи професійну кваліфікацію;

документи щодо військового обліку, у випадках, передбачених законодавством.

Інші документи для приймання на роботу можуть вимагати лише тоді, коли обов’язок їх подати прямо встановлений законом для конкретної посади чи виду роботи.

За словами експертки, для окремих професій дійно можуть встановлюватися інші вимоги. Наприклад, роботодавець може законно вимагати медичний документ, спеціальний дозвіл, сертифікат чи інший документ, якщо без нього особа не має права обіймати відповідну посаду.

Водночас роботодавець не має права без законних підстав вимагати надмірну кількість особистих документів або інформації, яка не пов’язана з працевлаштуванням,

– уточнює Діна Дрижакова.

У випадках, коли роботодавця цікавлять, наприклад, ваші документи про сімейний стан, особисте листування, політичні погляди чи інші відомості, варто прямо в нього запитувати: якою нормою закону передбачено обов’язок кандидата їх надати.

Нагадаємо, українці почали частіше думати про зміну роботи. Перейти на нові місця готові цьогоріч 38% громадян. Головна причина – розмір зарплати.

Уже 84% тих, хто розглядає нову роботу, шукають насамперед кращу оплату. Також важливіші умови праці, кар'єрне зростання та гнучкий дистанційний формат.

Водночас роботодавці стикаються з дефіцитом кадрів: 78% компаній заявили про нестачу працівників, а 72% уже повідомили про підвищення зарплат для утримання та залучення персоналу.