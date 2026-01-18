Не все делится пополам: какое имущество супругов не считается общим по закону

По общему правилу имущество, приобретенное во время брака, является общей собственностью мужа и жены. В то же время Семейный кодекс Украины четко определяет перечень случаев, когда такое имущество принадлежит только одному из супругов.

Какое имущество является общим?

Семейный кодекс Украины устанавливает, что все имущество, приобретенное супругами в период брака, является их общей совместной собственностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Это правило действует независимо от того, имел ли один из супругов собственный доход по уважительным причинам, в частности из-за обучения, уход за детьми, ведения домашнего хозяйства или болезни.

Читайте также Обязан ли муж платить алименты бывшей жене

В то же время закон предусматривает исключения. Глава 7 Семейного кодекса Украины определяет перечень имущества, которое считается личной частной собственностью жены или мужа, даже если оно было приобретено во время брака.

Обратите внимание! В частности, к личной собственности относится имущество, полученное по договору дарения или по наследству, а также приобретенное за личные средства одного из супругов. Личным считается и жилье или земельные участки, приобретенные в результате приватизации в соответствии с действующим законодательством.

Также личной частной собственностью являются вещи индивидуального пользования, в частности одежда, обувь, косметика или лечебные средства, даже если они были приобретены за общие средства. В то же время вещи для профессиональной деятельности, например оборудование, музыкальные инструменты или оргтехника, относятся к общей собственности супругов.

К личному имуществу также засчитываются премии и награды за личные заслуги, компенсации за поврежденное имущество или моральный ущерб, а также страховые выплаты по договорам страхования жизни и здоровья. В то же время суд может определить право второго из супругов на долю таких выплат, если его вклад способствовал их получению.

Какие еще особенности раздела имущества?

Кроме того, суд может признать личной собственностью имущество, приобретенное во время отдельного проживания супругов в связи с фактическим прекращением брачных отношений. Если же при покупке имущества использовались как общие, так и личные средства одного из супругов, соответствующая доля признается его частной собственностью.

Закон также предусматривает возможность заключения брачного договора. Он позволяет супругам самостоятельно определить правовой режим имущества - сделать его общим, долевым или личным. При этом собственник имущества обязан пользоваться и распоряжаться им с учетом интересов семьи и прежде всего детей.

Жениться за 30 минут: как украинцам зарегистрировать брак полностью онлайн?