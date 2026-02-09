Продажа авто без согласия мужа или жены: когда сделку могут отменить через суд

Автомобиль, приобретенный в браке, считается общей совместной собственностью супругов, даже если оформлен только на одного из них. Продажа такого имущества без согласия второго супруга может иметь серьезные юридические последствия.

Можно ли продавать авто одному из супругов без согласия другого?

В Украине достаточно распространены ситуации, когда муж или жена продает автомобиль, приобретенный во время брака, без согласия другого супруга или уже бывшего партнера, сообщает Министерство юстиции Украины. Большинство договоров купли-продажи транспортных средств заключают в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины без нотариального удостоверения, а письменное согласие второго супруга при переоформлении авто там не требуют.

В то же время отсутствие такого требования не означает, что продажа является полностью безопасной с правовой точки зрения. Если один из супругов отчудил автомобиль без договоренности и согласия другого, такая сделка может быть обжалована в суде.

Согласно Семейному кодексу Украины, все имущество, приобретенное за время брака, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности независимо от того, имел ли кто-то из них собственный доход. Жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение таким имуществом и должны действовать по взаимному согласию.

Как заключить договор и что делать без него?

Для заключения договоров относительно ценного имущества, а также тех, требующих нотариального удостоверения или государственной регистрации, согласие другого супруга должно быть письменным и нотариально удостоверенным. Аналогичные требования содержит и Гражданский кодекс Украины, который предусматривает, что распоряжение общим имуществом возможно только с согласия всех совладельцев.

В случае отсутствия такого согласия сделка может быть признана судом недействительной. Такую позицию неоднократно подтверждал Верховный Суд, отмечая, что продажа общего имущества без согласия другого супруга является нарушением закона и дает основания для обжалования договора.

Кроме того, второй из супругов имеет право требовать в суде взыскания половины стоимости проданного автомобиля, ведь доли в общем имуществе равны, если иное не определено договоренностью или брачным договором.

Стоит также помнить, что расторжение брака не прекращает режима общей совместной собственности. До момента раздела имущества автомобиль и в дальнейшем считается общим, а распоряжаться им можно только по взаимному согласию.

Обратите внимание! В то же время закон предусматривает исключения: не является общей собственностью имущество, полученное в дар, в наследство или приобретенное за личные средства одного из супругов. В таких случаях согласие второго супруга для продажи не требуется.

