После решения по существу деньги уже не возьмут: Верховный Суд озвучил позицию о судебном сборе

Лишь в некоторых случаях суд может потребовать от истца доплатить судебный сбор. Для этого выносится дополнительное решение о взыскании недоплаченной суммы в государственный бюджет.

Суд не может взыскивать недоплаченную судебную пошлину после вынесения решения по существу

Верховный Суд установил, что взыскание судебного сбора не может производиться после вынесения решения. Речь идет о тех случаях, когда еще во время обращения человека суд не мог точно определить стоимость такого сбора, или если истец явно занизил стоимость спорного имущества. Об этом сообщают эксперты Верховного Суда.

При этом взыскать судебный сбор дополнительно, если он был недоплачен, согласно закону нельзя ни по заявлению участника дела, ни по собственной инициативе. После получения решения истец фактически освобождается от обязанности платить суду деньги.

К такому выводу Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда пришла после рассмотрения иска общества об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения. Истец заявлял, что изъять недвижимость в принудительном порядке следует из-за имеющейся задолженности по арендной плате.

Однако в суде первой инстанции представителям общества было отказано. Они не согласились с этим решением и подали апелляцию.

Именно апелляционный суд установил, что при подаче иска представители компании не уплатили государственную пошлину. Однако жалобу истцу вернули не по этой причине, а из-за неустранения определенных недостатков.

К делу № 925/1421/20 вернулись через три года, когда один из ответчиков потребовал вынести дополнительное решение. Он просил все же взыскать недоплаченный судебный сбор с истца, который фактически дело не выиграл.

В апелляции решили, что деньги можно взыскать. Но Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда пересмотрела право судьи на взыскание в государственный бюджет неуплаченного заявителем судебного сбора.

Выяснилось, что Хозяйственный процессуальный кодекс не предоставляет суду полномочий по взысканию, если спор уже завершен. То есть если суд не заметил отсутствие уплаты до вынесения решения и не требовал взыскания ранее, то истец освобождается от уплаты такого сбора.

В таком случае ошибка суда не может быть переложена на участника процесса путем вынесения дополнительного решения спустя длительное время после вступления решения в законную силу,

– уточнили в Верховном Суде.

Более того, такие случаи, когда суд первой инстанции выносит дополнительное решение о неуплаченном судебном сборе, можно считать нарушением принципов правовой определенности и окончательности судебного решения, вступившего в законную силу.

Подведем итог: человек не должен отвечать за ошибки суда. Если в ходе рассмотрения дела суд не требовал доплатить судебный сбор и уже вынес окончательное решение, то спустя годы взыскать эти средства дополнительным решением уже нельзя.

Это гарантирует правовую определенность и уверенность в том, что после завершения дела его не будут пересматривать только из-за недостатков в работе суда.

Напомним, что с 1 января 2026 года в Украине изменились ставки судебного сбора в связи с повышением прожиточного минимума до 3 328 гривен. Размер платежа зависит от вида заявления, суммы иска и статуса лица.

Важно отметить, что статус участника боевых действий позволяет ветеранам и бойцам не уплачивать судебный сбор на заседаниях, касающихся вопросов их социальной защиты или прав.