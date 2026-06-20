ТЦК вмешался в семейный спор о ребенке: почему Верховный Суд разрешил обжаловать решение

Представители ТЦК пытались доказать, что суд своим решением об изменении места жительства ребенка с отцом фактически создал условия для оформления ему отсрочки от мобилизации. Сотрудники не принимали участия в деле о назначении места проживания ребенка, а потому, по мнению суда, имели право обжаловать решение в апелляционном порядке.

Суд разрешил ТЦК обжаловать решение о месте проживания ребенка

Верховный Суд постановил, что право лица на обжалование предварительного решения возникает, если оно не участвовало в рассмотрении дела, решение по которому непосредственно устанавливает, изменяет, ограничивает или прекращает его права или обязанности. Такое решение судья закрепил в постановлении по делу № 725/9013/25.

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В деле возник конфликт между семейным правом и военным долгом, в котором суд фактически определил приоритет государственных интересов в условиях военного положения.

Мужчина сначала подал иск о расторжении брака и просил признать, что он будет самостоятельно содержать ребенка. Гражданин утверждал, что его отношения с женой прекратились из-за частых конфликтов. Ребенок же уже давно живет с ним, и именно он его воспитывает.

Бывшая жена в суде признала право мужа на самостоятельное воспитание ребенка, о чем был составлен нотариально заверенный договор об определении места жительства ребенка и участии родителей в его воспитании.

Однако ТЦК подал апелляцию в качестве заинтересованного лица, не участвовавшего в деле. Представители считали, что мужчина требовал признать его отцом-одиночкой, чтобы иметь основания для отсрочки от призыва или увольнения с военной службы. Поэтому в данном случае нарушаются интересы государства.

Апелляционный суд отменил решение о том, что отец может самостоятельно воспитывать ребенка.

Тогда мужчина уже подал жалобу в Верховный Суд, заявив, что ТЦК не может быть стороной в семейных спорах.

Решение Верховного Суда

Кассационная палата постановила, что лицо, не участвовавшее в заседании, может обжаловать решение, если это нарушает его правовую заинтересованность. Поскольку ТЦК отвечают за выполнение военного долга гражданами Украины, то иск об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка без привлечения соответствующего представителя государства действительно можно обжаловать. Это необходимо, чтобы не допустить невыполнения обязанностей гражданами.

Мужчина заявил, что не состоял на учете в ТЦК, поэтому представители не могут решать, имеет ли он право на отсрочку. При этом служащие обжаловали решение, которое давало бы право на увольнение с военной службы.

Верховный Суд пересмотрел предыдущее решение и отметил, что раздельное проживание родителей и пребывание ребенка с отцом не могут расцениваться как самостоятельное воспитание ребенком отцом.

Поэтому действительно, иск военнообязанного об обстоятельствах, дающих право на отсрочку, во время военного времени затрагивает интересы государства. Таким образом, апелляционная жалоба ТЦК была вполне законной.

Суд также установил, что доводы территориального центра комплектования не были безосновательными, а мужчина ссылался на защиту семейных прав и интересов ребенка с целью освобождения от исполнения воинской обязанности.

Поэтому требование об оставлении ребенка на самостоятельное воспитание отца судья высшей инстанции отменил. Это означает, что решения семейных судов о воспитании ребенка или месте проживания могут быть предметом проверки ТЦК, если они влияют на право на отсрочку.

Кто в Украине имеет право на отсрочку?

Отсрочку от мобилизации могут получить определенные законом категории военнообязанных. Среди них — лица с инвалидностью, родители троих и более детей, студенты, аспиранты, опекуны и люди, осуществляющие уход за близкими родственниками. Также основания для отсрочки имеют те, кто временно признан негодящим к службе или имеет другие законные основания, предусмотренные законодательством о мобилизации.

Если отсрочку нельзя оформить онлайн, военнообязанные должны обратиться в ЦНАП. Там подается заявление и пакет документов, подтверждающих право на освобождение от мобилизации.

Наличие отсрочки не освобождает от воинского учета, поэтому по требованию человек должен явиться в ТЦК и выполнять все установленные законом правила.