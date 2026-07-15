Инвестиции в криптовалюту через колл-центры: в Украине ликвидировали международную мошенническую сеть

Мошеннические колл-центры ежедневно обманывают украинцев и незаконным путем получают их деньги. С начала года прокуроры разоблачили мошенников и установили, что сумма ущерба от их действий превысила 210 миллионов гривен.

Прокуроры сообщили о предъявлении подозрений мошенникам из колл-центров

Подозрения в работе на мошеннические колл-центры получили 81 человек. Немало "офисов" было ликвидировано, чтобы среди украинцев не было новых жертв. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Какая-то бабушка потеряла деньги, потому что поверила, что ее сын "попал в ДТП"… Один военный отдал мошеннице часть денежного довольствия, потому что она "влюбила его в себя"… Таких историй немало. И, как сообщил генпрокурор, нелегальные "офисы" спокойно работали в Киеве, Львове и Днепропетровской области, пока недавно их не ликвидировали. Всего было уничтожено более двух тысяч подобных рабочих мест.

В ходе очередной операции правоохранителям удалось разоблачить и нейтрализовать не отдельных мошенников, а организованную преступную индустрию.

Она действовала по заранее подготовленным сценариям, используя психологическое воздействие на "жертву" и различные манипуляции. Таким образом сотрудники колл-центров заставляли граждан отдавать им деньги.

Руслан Кравченко отметил, что среди "жертв" мошенников есть не украинцы, а граждане Европейского Союза, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Молдовы.

В Офисе генпрокурора рассказали, как действуют телефонные мошенники: смотрите видео

Мошенническая схема с инвестициями

Мошенники предлагали людям инвестировать деньги в криптовалюту, недвижимость, акции и подобные активы. Они создали платформы, на которых и собирали деньги.

Хотя после получения средств связь с мошенниками обрывалась, но через некоторое время они вновь обращались к своим жертвам.

Представлялись юристами, сотрудниками правоохранительных органов или даже сотрудниками Интерпола и обещали помочь вернуть утраченные средства. На самом же деле выманивали новые платежи,

– пояснил генеральный прокурор.

В колл-центрах, которые посетили правоохранители, изъяты компьютеры и телефоны, черновые записи, наличные деньги и другие доказательства преступной деятельности.

Прокуроры приступили к расследованию масштабного преступления и будут пытаться установить личность каждого потерпевшего и привлечь мошенников к ответственности.

Отметим, что мошенники не стоят на месте и все чаще используют искусственный интеллект для создания поддельных фото, видео и голосов, поэтому украинцам стоит внимательно проверять такой контент. Как сообщили 24 Каналу в Министерстве внутренних дел, на подделку могут указывать: неестественные тени, искаженные руки и лица, размытый фон, деформированные аксессуары или непонятный текст на изображении.

В министерстве советуют проверять подозрительные изображения с помощью обратного поиска в Google и не доверять специальным сервисам проверки ИИ безоговорочно. Такие инструменты могут помочь, но не гарантируют точного результата.