Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, как именно полиция уже борется с преступлениями с использованием современных технологий и на что стоит обращать внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Как полиция уже противостоит преступлениям будущего?

В МВД подчеркнули, что киберполиция уже сейчас осуществляет мониторинг угроз, связанных с ИИ, дипфейками и кибератаками, изучает новые инструменты, которые используют правонарушители, и разрабатывает механизмы их выявления и противодействия.

В то же время важно понимать, что эффективная борьба с такими преступлениями требует не только технологических решений, но и постоянного повышения цифровой грамотности граждан. Поэтому полиция одновременно работает в трех направлениях: выявление и документирование преступлений, развитие технических возможностей правоохранительных органов и превентивная работа с населением,

– отметили в министерстве.

Как украинцам отличить мошенничество с использованием искусственного интеллекта?

Министерство внутренних дел привело важные моменты, на которые гражданам стоит обращать внимание, чтобы отличить реальный контент от созданного или модифицированного ИИ:

Детали изображения . Увеличьте фото. ИИ часто допускает ошибки: неестественные тени, искривленные линии, странные текстуры или элементы (ступени, стены, потолок, мебель, толпа).

Руки и лицо . Могут быть лишние пальцы или их вообще не будет, странные ладони или срастание пальцев. Черты лица часто непропорциональны, зубы и глаза выглядят неестественно.

Фон . Размытый или искусственный задний план, повторяющиеся объекты или люди – распространенный признак генерации фото/видео с помощью ИИ.

Нереалистичный внешний вид . Искусственный блеск или мультипликационный вид – особенно заметны в сочетании с размытым фоном.

Аксессуары . Серьги, ожерелья, ремешки сумок или пуговицы могут быть деформированы, висеть неправильно.

Искаженный текст. Вывески, плакаты или дорожные знаки часто превращаются в непонятный шифр.

Кроме того, граждане могут воспользоваться обратным поиском изображения. Это способ проверить картинку через специальные сервисы, чтобы узнать, где и когда она уже появлялась в интернете.

Самый простой способ выполнить обратный поиск изображения (через Google):

зайдите в Google и нажмите на значок камеры;

загрузите изображение или вставьте ссылку на изображение;

посмотрите, где еще оно появлялось.

Также существуют инструменты для проверки контента (в частности, сгенерирован ли он ИИ), однако они не дают 100% гарантии. Поэтому, пользуясь такими сервисами, важно также самостоятельно обращать внимание на детали изображения.

Обратите внимание! Если у вас возникли вопросы относительно работы киберполиции, Национальной полиции, Министерства внутренних дел Украины или противодействия мошенничеству в интернете – оставляйте их в комментариях под этой новостью.