Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, як саме поліція уже протистоїть злочинам із використанням сучасних технологій та на що варто звертати увагу, аби не потрапити на гачок шахраїв.

Як поліція вже протистоїть злочинам майбутнього?

У МВС наголосили, що кіберполіція вже зараз здійснює моніторинг загроз з ШІ, дипфейками та кібератаками, вивчає нові інструменти, які використовують правопорушники, та розробляє механізми їх виявлення і протидії.

Водночас важливо розуміти, що ефективна боротьба з такими злочинами потребує не лише технологічних рішень, а й постійного підвищення цифрової обізнаності громадян. Тому поліція одночасно працює за трьома напрямами: виявлення та документування злочинів, розвиток технічних спроможностей правоохоронців і превентивна робота з населенням,

– зазначили у міністерстві.

Як українцям відрізнити шахрайство зі штучним інтелектом?

Міністерство внутрішніх справ навело важливі пункти, на які громадянам варто звертати увагу аби відрізнити реальний контент від створеного або модифікованого ШІ:

Деталі зображення . Збільште фото. ШІ часто припускається помилок: неприродні тіні, викривлені лінії, дивні текстури або елементи (сходинки, стіни, стеля, меблі, натовп).

Руки та обличчя . Можуть бути зайві пальці або їх взагалі не буде, дивні долоні або злиття пальців. Риси обличчя часто непропорційні, зуби та очі мають неприродний вигляд.

Фон . Розмитий або штучний задній план, повторювані об'єкти чи люди – поширена ознака генерації фото/відео через ШІ.

Нереалістичний зовнішній вигляд . Штучний блиск або мультиплікаційний вигляд – особливо помітні разом із розмитим фоном.

Аксесуари . Сережки, намиста, ремінці сумок або ґудзики можуть бути деформованими, висіти неправильно.

Спотворений текст. Вивіски, постери чи дорожні знаки часто перетворюються на незрозумілий шифр.

Окрім того, громадяни можуть скористатися зворотним пошуком зображення. Це спосіб перевірити картинку через спеціальні сервіси, щоб дізнатися, де і коли вона вже з'являлася в інтернеті.

Найпростіший спосіб виконати зворотний пошук зображення (через Google):

зайдіть у Google та натисніть на значок камери;

завантажте зображення або вставте посилання на зображення;

подивіться, де ще воно з'являлося.

Також існують інструменти для перевірки контенту (зокрема, чи він згенерований ШІ), однак вони не дають 100% гарантії. Тому, користуючись такими сервісами, важливо також самостійно звертати увагу на деталі зображення.

Зверніть увагу! Якщо у вас виникли запитання щодо роботи кіберполіції, Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ України, або ж протидії шахрайству в інтернеті – залишайте їх у коментарях під цією новиною.